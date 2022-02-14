بلعمري يستعيد بريقه بهدف وتمريرة حاسمة

بعد تألق بن سبعيني في ألمانيا

استعاد قلب الأسد، المدافع الدولي الجزائري، جمال بلعمري، بريقه سهرة الأحد، بتسجيله هدف وتقديمه تمريرة حاسمة، في المباراة التي فاز فيها فريقه قطر القطري أمام نادي الشمال (2_1)، وهذا لحساب منافسة كأس أمير قطر.

وتمكن المدافع القوي للخضر من وضع حد لسوء الطالع الذي كان لازمه في المدة الأخيرة، من خلال استعادة إمكانياته وحيويته، حيث شارك أساسيا في المباراة وكان وراء افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 25 ثم منحه تمريرة الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وجاء تألق جمال بلعمري للرد على زميله في المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، الذي كان سطع نجمه عشية السبت الماضي مع ناديه بوريسيا مونشغلادباخ، عندما قاد فريقه للفوز أمام أوغسبورغ بهدف وتمريرة حاسمة.

وتأتي عودة بلعمري إلى مستواه الحقيقي في وقتها المناسب، وهذا بالنظر لقيمته وأهميته بالنسبة للمنتخب الوطني، خاصة مع المشاكل التي يعرفها دفاع الخضر حاليا مع إصابة الثنائي يوسف عطال وعبد القادر بدران.