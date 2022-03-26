بلعمري يستعيد بريقه ويقدم مباراة بطولية.. ويريح بلماضي

دفاع الخضر كان في المستوى

قدّم المدافع الدولي، جمال بلعمري، مساء الجمعة، مباراة بطولية أمام منتخب الكاميرون، وكان أحد رجالات المباراة، من خلال الروح القتالية التي لعب بها، والمستوى الكبير الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة.

وفاز بلعمري بكل المعارك والصراعات الثنائية أمام المهاجمين الكاميرونيين، وكان بحق قلب الأسد وسط دفاع الخضر، كما نجح في تغطية زميله رامي بن سبعيني في الجهة اليسرى في كل مرة كان الأخير يصعد فيها للهجوم. وبالإضافة إلى دوره الدفاعي، ساهم مدافع نادي قطر القطري أيضا في بناء هجومات الخضر المعاكسة، بفضل تمريراته الطويلة الدقيقة باتجاه محرز، سليماني أو بلايلي.

ويأتي تألق بلعمري في ذهاب المباراة الفاصلة رغم قوة المهاجمين الكاميرونيين وكذلك التغييرات التي أحدثها المدرب بلماضي في منظومة الدفاع، حيث لعب لأول مرة منذ توليه العارضة الفنية للخضر بخمسة مدافعين، ثلاثة لاعبين في المحور وظهيرين.

وعقب نهاية المباراة، أثنى الناخب الوطني جمال بماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على الأداء الكبير الذي قدّمه المدافع جمال بلعمري في مباراة أول أمس أمام المنتخب الكاميروني، مبديا سعادته لاستعادة مدافعه الفذ لمستواه المعهود بمناسبة هذه المواجهة الصعبة والمصيرية.

وكان تراجع مردود المدافعين والدفاع بشكل عام شكّل هاجسا حقيقيا بالنسبة لمدرب الخضر قبل هذه المباراة الحاسمة، وهذا على خلفية المستوى الهزيل والمتذبذب الذي كان قدمه خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة، الأمر الذي ساهم في خروج المنتخب الوطني مبكرا من الدورة.