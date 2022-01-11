بلعمري يضيع مكانته وفيغولي وبراهيمي معا في خط الوسط

بلماضي يباغت سيراليون بخيارات فنية غير متوقعة

فاجأ الناخب الوطني، جمال بلماضي، الثلاثاء، منافسه منتخب سيراليون بتشكيلة أساسية غير متوقعة، اعتمد فيها على بعض الخيارات الفنية التي كانت مشاركتها محل شكوك كبيرة بسبب الإصابات والمرض.

ودفع بلماضي بمتوسط ميدان غالاتسراي التركي، سفيان فيغولي، من البداية، وهو الأمر الذي لم يتوقعه الجميع في ظل وضعية اللاعب الذي كان يعاني من إصابة حتى إن مشاركته في كأس أمم إفريقيا كانت غير مؤكدة، علما أنه عاد إلى التدريبات الجماعية منذ يومين فقط بعد أن خضع لعلاج مكثف خلال التربص التحضيري في قطر.

وفضل المدرب الوطني الاستقرار على ثنائي محور الدفاع عيسى ماندي وعبد القادر بدران، هذا الأخير كسب ثقة جمال بلماضي وأصبح الخيار الأساسي له بدلا من جمال بلعمري، وربما تراجع أداء لاعب نادي قطر وبالمقابل تألق قلب دفاع الترجي الرياضي التونسي في مباراة غانا الودية وخلال بطولة كأس العرب في قطر، ما جعله يخطف مكانة أساسية ضمن تعداد المنتخب الوطني، ولم تكن مشاركة المدافع الأيسر، رامي بن سبعيني، مؤكدة في هذه المباراة بسبب المرض، لكن بلماضي فاجأ أيضا بإدراجه في التشكيلة الأساسية، ولعل أبرز مفاجأة في تشكيلة “الخضر” أمام سيراليون، كانت عودة ياسين براهيمي إلى التعداد الأساسي، بعد الدور الذي قدمه في تتويج المنتخب المحلي بالبطولة العربية، كما شارك جنبا إلى جنب في الوسط مع فيغولي رغم اشتراكهما في نفس الأدوار ولعب بلقبلة فقط في دور المسترجع.

وفضل بلماضي دخول المباراة بالاعتماد على هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، كرأس حربة بدلا من بغداد بونجاح الذي جلس على مقعد البدلاء، ويأتي هذا الخيار بسبب الجاهزية الذهنية للاعب ليون وتراجع ثقة مهاجم السد القطري الذي افتقد لحسه التهديفي منذ فترة طويلة.

ط. ل