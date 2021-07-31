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الجزائر

بلعمري ينفي تبرعه بمكثفات أوكسجين للمستشفيات الجزائرية

سليم.ع
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بلعمري ينفي تبرعه بمكثفات أوكسجين للمستشفيات الجزائرية

فنّد الدولي الجزائري جمال بن العمري الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتمثل في اقتنائه 500 مكثف أكسجين لفائدة المستشفيات الجزائرية.

وردّ بلعمري عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مؤكدا أنه لو قام بالتبرع، لأبقى الخطوة في طي الكتمان.

وقال الدولي الجزائري: “الخبر غير صحيح أتمنى التأكد من المعلومات الحساسة في هذا الوقت الحساس، بلدنا يعيش وضع صعب للأسف حتى إذا تبرعت سأحرص على أن يبقى الأمر بيني وبين ربي، الله يهدي الناس اللي راهي تصعب فالحالة على الزوالي، ارحمو بعضكم الله يهديكم”.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، وفي ظل الحاجة الماسة لمكثفات الأكسجين عجت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بأخبار تبرعات شخصيات معروفة أو دوليون جزائريون، ليتضح بعدها، أن تلك الأخبار عارية من الصحة، مثلما كان الحال بالنسبة لجمال بلعمري.

 

 

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التعليقات
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  • جميل

    هناك تبرعات موثقة من قبل تجار واقتصاديون وأصحاب شركات : شراء الكثير من المكثفات وشراء مولدات أكسجين للمستشفيات ركبت وهي اليوم تشتغل .... الخ وهناك أموال أيضا تجمع في المهجر ... لكن الغريب غياب هؤلاء اللاعبين الذين يتقاضون مبالغ خيالية والذين يعشقهم الجزائريين حتى النخاع الى درجة حدوث مشاجرات بين الجزائريين نتيجة هؤلاء .

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