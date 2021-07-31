بلعمري ينفي تبرعه بمكثفات أوكسجين للمستشفيات الجزائرية

فنّد الدولي الجزائري جمال بن العمري الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتمثل في اقتنائه 500 مكثف أكسجين لفائدة المستشفيات الجزائرية.

وردّ بلعمري عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مؤكدا أنه لو قام بالتبرع، لأبقى الخطوة في طي الكتمان.

وقال الدولي الجزائري: “الخبر غير صحيح أتمنى التأكد من المعلومات الحساسة في هذا الوقت الحساس، بلدنا يعيش وضع صعب للأسف حتى إذا تبرعت سأحرص على أن يبقى الأمر بيني وبين ربي، الله يهدي الناس اللي راهي تصعب فالحالة على الزوالي، ارحمو بعضكم الله يهديكم”.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، وفي ظل الحاجة الماسة لمكثفات الأكسجين عجت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بأخبار تبرعات شخصيات معروفة أو دوليون جزائريون، ليتضح بعدها، أن تلك الأخبار عارية من الصحة، مثلما كان الحال بالنسبة لجمال بلعمري.