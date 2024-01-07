بلعمري يوجه رسالة بخصوص المنتخب الوطني

قال لاعب مولودية الجزائر، جمال بلعمري إنه يجب التوقف عن طرح الأسئلة بخصوص القائمة المشاركة في “الكان”، حتى يتسنى للمنتخب التحضير في هدوء.

وأضاف الدولي الجزائري بلعمري في ندوة صحفية بعد لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل: “هذه هي المجموعة التي ستشارك في كأس إفريقيا، يجب أن نتركهم يعملون في هدوء ونتمنى أن يعودوا من كوت ديفوار بالكأس الإفريقية”.

وتابع: ” أقول للمنتقدين مهما كانت صفتهم، بأن اللاعبين يتابعون هذه الأمور، ولا يجب مهاجمة أي لاعب، وحدث هذا الأمر في 2019، لكن عندما توج المنتخب الوطني حينها بالكأس تغيرت مواقفهم..”.

وختم قائلا: ” أحيانا نشعر بأن هناك من يتمنى الإخفاق للمنتخب الوطني، ربما لأسباب شخصية، لكن المنتخب الوطني يمثل البلاد، وقلوبنا دائما معه”.