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رياضة

بلعمري يُصاب قبل 12 يوما عن مقابلتَي النيجر

علي بهلولي
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بلعمري يُصاب قبل 12 يوما عن مقابلتَي النيجر

غادر اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري أرضية الميدان مساء الأحد، مُتأثّرا بِإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه قطر الرياضي والزّائر نادي العربي، لِحساب الجولة الرّابعة من عمر بطولة هذا البلد الخليجي للموسم الجديد.

واضطرّ المدافع بلعمري إلى الخروج، بعد 27 دقيقة فقط من انطلاق هذه المباراة، بِسبب شعوره بِآلام الإصابة. وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا. قبل أن تنتهي بِخسارة نادي قطر الرياضي بِثنائية نظيفة.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُقدّم إدارة نادي قطر الرياضي توضيحات عن نوعية إصابة بلعمري، ومدى خطورتها من عدمها.

وبات جمال بلعمري خامس لاعب دولي جزائري يتعرّض للإصابة، قبل مواجهتَي النيجر في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل. لِحساب تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي، أيضا أساسيا مع فريقه قطر الرياضي، لكنه خاض كامل أطوار مواجهة نادي العربي.

وبات نادي قطر الرياضي بعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي وبلا فوز، يجمع نقطة واحدة فقط في المركز الـ 12 والأخير. ويشغل نادي العربي الرّتبة الـ 3 بِرصيد 9 نقاط.

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