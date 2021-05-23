بلعيد: بناء جزائر قوية يقع على عاتق كل الجزائريين

أكد أن 12 جوان يحمل مؤشرات واعدة لاستعادة الثقة

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بأن مسؤولية بناء جزائر قوية ومحصنة “تقع على عاتق كل الجزائريين”، وأن “كل فرد ينتمي إلى هذا الوطن مدعو إلى الالتفاف حول هذا المسعى”.

وأضاف بلعيد خلال تجمع شعبي، الأحد، بعنابة بأن بناء الوطن وتحصينه “يتطلب مؤسسات دستورية تكون قوية بالتفاف المواطنين ومشاركتهم الفعلية والفعالة من خلال الاختيار الصائب لممثليهم”.

وقال رئيس حزب جبهة المستقبل في ذات السياق: “إن الشعب الجزائري مطالب في هذه المرحلة بالذات أن يتحلى بحنكة وذكاء لتخطي الصعاب ومواجهة التحديات”، معتبرا أن الموعد الانتخابي المقبل “يحمل مؤشرات واعدة لاستعادة الثقة للمواطن وسيكون فرصة لاختيار منتخبين مؤهلين يمثلون كل أطياف المجتمع”.

كما أكد في السياق ذاته على “ضرورة الاختيار الصائب للمنتخبين حتى يكونوا قاطرة تجر البلاد نحو الأمام”، مذكرا بأن حزب جبهة المستقبل يتقدم لهذا الموعد بمرشحين “ذي كفاءة وعزيمة”.

واعتبر نفس المسؤول الحزبي كذلك أن “الجزائر لا تبنى بالخطابات وإنما بالعمل والممارسات وبأساليب جديدة للحكم تجعل كل مواطن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن”.

واختتم بلعيد خطابه بدعوة المواطنين إلى مشاركة واسعة في الموعد الانتخابي المقبل والاختيار الذكي لممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.

س.ع