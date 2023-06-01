بلعيد: تدريس الإنجليزية في الابتدائي “خيار استراتيجي” للجزائر

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد أن تدريس اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، كان خيارا استراتيجيا اتخذته الجزائر.

وأوضح بلعيد خلال ملتقى وطني يوم الخميس، أن قرار تدريس اللغة الإنجليزية انطلاقا من السنة الثالثة ابتدائي يعتبر “خيارا استراتيجيا من شأنه تعزيز استخدام هذه اللغة كوسيلة للإنتاج العلمي”.

“وقد لقيت هذه الخطوة استحسان أولياء التلاميذ. فضلا عن تسجيل تحسّن نوعي وسرعة في الإقبال عليها من قبل المتمدرسين، ناهيك عن تثمين النقابات لها”، يضيف المتحدث.

وتابع المسؤول أن مكانة الفضاء الأنجلوساكسوني (الدول الناطقة بالإنجليزية) الذي يضمّ نحو 100 دولة، تدعو إلى “الانفتاح أكثر على اللغة الإنجليزية، وجعلها نافذة لتدعيم اللغة العربية مع الحفاظ على خصوصياتنا”.