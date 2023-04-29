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رياضة

بلعيد: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الجيش الملكي المغربي

عمر سلامي
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بلعيد: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الجيش الملكي المغربي
ح.م
زين الدين بلعيد

قال قائد اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد أن مباراة إياب ربع نهائي كأس الكاف أمام الجيش الملكي المغربي، ستكون صعبة.

وأضاف بلعيد في الندة الصحفية التي تسبق اللقاء: ” سنعمل على التركيز جيدا خلال المباراة، كما كان عليه الحال في مباراة الذهاب”.

وتابع بلعيد: “إن شاء الله تكون مباراة قوية، والفوز سيعود للفريق الأحسن على أرضية الميدان”.

ويواجه اتحاد العاصمة مضيفه الجيش الملكي سهرة الأحد، بداية من الثامنة، في إطار برع نهائي كأس الكافـ وانتهت مباراة الذهاب في الجزائر لصالح الاتحاد بثنائية نظيفة.

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