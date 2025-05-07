بلعيد في طريقه إلى الأهلي وبولبينة وبوزوق في مفكرة الزمالك

الأندية المصرية تتهافت على ضم ثلاثة لاعبين جزائريين

يبدو أن الأندية المصرية أصبحت تهتم كثيرا بضم اللاعبين الجزائريين بدليل أن قطبي الدوري المصري الأهلي والزمالك يسارعون الزمن ويضعون أموالا كبيرة من أجل الحصول على خدمات بعض اللاعبين الجزائريين المتألقين.

عاد الحديث في الساعات الأخيرة عن مفاوضات سرية بين نادي الأهلي المصري والمدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد نجم فريق سينت ترويدنس البلجيكي، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي لم يستطع التأقلم في الدوري البلجيكي لأسباب خاصة(وفاة والده)، خاصة وأنه يملك إمكانيات كبيرة ولعب سابقا في المنتخب الجزائري لسنوات وتوج أيضا مع اتحاد العاصمة بكأس الكاف والسوبر الإفريقي تحت قيادة عبد الحق بن شيخة، حيث تمكن من تسجيل هدف الفوز في مرمى الأهلي عن طريق ركلة جزاء.

أحد المقربين من الدولي الجزائري بلعيد أكد للشروق أنه تلقى مؤخرا عديد العروض أهمها من فريقه اتحاد العاصمة ليعود إلى صفوفه خاصة مع عودة الرئيس الأسطوري سعيد عليق غير أن الدولي الجزائري يريد خوض تجربة احترافية جديدة تاركا الباب مفتوحا أمام جملة من العروض التي وصلته.

ثاني لاعب يريد نادي مصري الظفر بخدماته هو الدولي الجزائري عادل بولبينة لاعب نادي بارادو، والمتواجد في تربص مع المنتخب المحلي الذي سيواجه منتخب غامبيا، يوم الجمعة بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة السابعة مساء، في مباراة مؤهلة وإلى نهائيات كاس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين.

مصادر الشروق كشفت أن نادي الزمالك لا يزال مهتما بضم الدولي الجزائري الذي ارتبط اسمه بالزمالك في الفترات الأخيرة، لكن هناك صعوبة بالطبع بسبب المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة. آخر المستجدات تؤكد أن اللاعب لا يزال على رأس أولويات الزمالك، للتعاقد معه الصيف القادم، خاصة وأنه يملك مقومات تجعله من أفضل اللاعبين في إفريقيا في السنوات القادمة، غير أن المطالب المالية لصفقة بولبينة تصل ثلاثة ملايين دولار مليون دولار،جعلت النادي المصري في حيرة من أمره خاصة وأن اللاعب يملك كل المقومات ليكون لاعبا كبيرا بإمكانه التألق مستقبلا.

وكان رئيس نادي بارادو حسان زطشي قد أكد سابقا في تصريحات صحفية أن اللاعب يملك العديد من العروض للتعاقد معه ب خلال الفترة القادمة” مصيفا: “نفضل أن نحصل على الوقت الكافي من أجل التفكير في العروض المقدمة للاعب، والأمر ليس ماديا فقط، وإنما هي ثقافة النادي هناك عروض قوية من أندية في ‏سويسرا، فرنسا، البرتغال، هولندا، السعودية، بالإضافة إلى قطر”.

ثالث لاعب دخل مفكرة أجندة أندية الدوري المصري هو يسري بوزوق في طريقه لنادي الزمالك المصري خاصة وأن الإدارة المصرية توصلت إلى اتفاق مع نادي الرائد السعودي، لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الجزائري يسري بوزوق، الذي انضم إلى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعقد يمتد لعام ونصف.

ويواجه نادي الرائد السعودي أزمة كبيرة حيث يُتوقع أن يرحل عدد كبير من لاعبيه الأجانب والمحليين عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة أولئك الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، إذ يفضلون الانتقال إلى أندية أخرى، على خوض تجربة اللعب في الدرجة الأدنى.