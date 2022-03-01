بلعيد: لابدّ من تعميم التعريب في الجزائر

دعا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إلى ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية في مختلف العلوم وفي كل مناحي الحياة، وتشجيع الباحثين وتحفيزهم معنويا وماديا للإبداع بالعربية إلى جانب ضرورة الاهتمام بالبحوث التربوية والعلمية والترجمية تحقيقا للأمن الثقافي وتفعيل المجامع والمؤسسات والمجالس العليا ومراكز البحوث العاملة على تطوير اللغة العربية بمنهجيات حديثة.

وأشار بلعيد، هذا الثلاثاء، خلال ملتقى وطني حول “اللغة العربية والعلوم.. تآلف معرفي عابر للتخصصات”، أن اللغة العربية كانت لغة العلم والرياضيات والفلك والهندسة والمنطق والفلسفة والتصوف والفلاحة والصناعة والاقتصاد وانتعشت بفضل غيرة العلماء عليها وانكبابهم على البحث العلمي والاختراع والتجريب والتحصيل المعرفي والتصنيف في شتى المجالات، حيث اعترف المستشرقون الغربيون بريادة العرب.

خ. م