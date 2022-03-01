-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلعيد: لابدّ من تعميم التعريب في الجزائر

الشروق
  • 176
  • 0
بلعيد: لابدّ من تعميم التعريب في الجزائر
أرشيف
رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد

دعا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إلى ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية في مختلف العلوم وفي كل مناحي الحياة، وتشجيع الباحثين وتحفيزهم معنويا وماديا للإبداع بالعربية إلى جانب ضرورة الاهتمام بالبحوث التربوية والعلمية والترجمية تحقيقا للأمن الثقافي وتفعيل المجامع والمؤسسات والمجالس العليا ومراكز البحوث العاملة على تطوير اللغة العربية بمنهجيات حديثة.

وأشار بلعيد، هذا الثلاثاء، خلال ملتقى وطني حول “اللغة العربية والعلوم.. تآلف معرفي عابر للتخصصات”، أن اللغة العربية كانت لغة العلم والرياضيات والفلك والهندسة والمنطق والفلسفة والتصوف والفلاحة والصناعة والاقتصاد وانتعشت بفضل غيرة العلماء عليها وانكبابهم على البحث العلمي والاختراع والتجريب والتحصيل المعرفي والتصنيف في شتى المجالات، حيث اعترف المستشرقون الغربيون بريادة العرب.

خ. م

مقالات ذات صلة
وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

الإجتياح الروسي لأوكرانيا

الإجتياح الروسي لأوكرانيا

أصيلة البويرة “زينب بن يوسف” تتوج دوليا

أصيلة البويرة “زينب بن يوسف” تتوج دوليا

وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن “المستشفى الألماني-القطري” بالجزائر

وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن “المستشفى الألماني-القطري” بالجزائر

بلجود في تونس للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية

بلجود في تونس للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية

الإتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم المونديال من روسيا

الإتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم المونديال من روسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد