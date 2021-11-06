بلعيد: لابد للمنتخب الشعبي أن يتحرر من التسلط الإداري

دعا مترشحيه إلى التحلي بالأخلاق السياسية

اعتبر رئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية جد هامّة في منح المصداقية الحقيقية للشعب واختياره لمنتخبيه، هؤلاء الذين حثهم خلال تجمعه بولاية البويرة بقوله “لا تكونوا خداما كإداريين، بل انتخبكم الشعب ويحاسبكم الشعب”.

وأضاف بلعيد أن “المنتخبين الذين اختارهم الشعب ينبغي أن يتحرروا من تسلط الإدارة التي تكبح عملهم كمنتخبين”، معتبرا بأن المجالس الشعبية في الحقيقة هي المراقب للإدارة من ولاة ورؤساء دوائر والمسطر لاستراتيجية عمل الولاية والبلدية، موجها نداءه خلال كلمته للمنتخبين المقبلين من حزبه بالتحلي بقوة الشخصية لأنهم منتخبون من الشعب وليسوا معينين بوثيقة، وهو دين وأمانة على عاتقهم، لابد أن يدافعوا من أجله وعن حقوقه وتحقيق مطالبه، على حد تعبيره.

وفي السياق، دعا مترشحي حزبه للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر الجاري، إلى التحلي بالأخلاق السياسية مع منافسيهم خلال الحملة الانتخابية، وتجنب الخوض معهم في صراعات وصدامات مهما كانت الانتماءات والبرامج، باعتبارهم في الأخير هم زملاء لهم في مجالس واحدة ينبغي أن تؤدي دورها كما يجب تجاه المواطن الذي ينتظر منهم الكثير كما قال كقوة واحدة.

وشدد عليهم عدم المساس بكرامة أو عرض أي منافس، بل ينبغي أن يخوض هؤلاء فقط في برنامج الحزب وعدم إطلاق وعود جوفاء، والتواجد جنب المواطن الذي انتخبهم في القرى والمداشر، مثلما قال.