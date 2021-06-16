بلعيد: نسبة المشاركة بالجزائر سجلت حتى في دول كبرى

قال رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية سجلت حتى في الدول الكبرى وهي موضوعية ومعقولة.

وأوضح بلعيد، الاربعاء، في ندوة صحفية أن نسبة التصويت منطقية ومعقولة، مشيرا إلى أن العزوف ليس خاص بالجزائر بل يحدث في كل دول العالم وفي أعرق الديموقراطيات المشاركة لا تكون كبيرة في العادة.

وقال بلعيد أنه من المنطق أن تسبقنا الأفلان والأرندي وحمس لانهم متواجدون في الميدان منذ سنوات طويلة.

وحول المشاركة في الحكومة قال بلعيد” نريد حكومة قوية تقود الاصلاحات في البلاد”.

وأضاف بلعيد “لسنا معارضة سلبية وسنفتح حوار مع كافة الأطراف في البرلمان وسنساهم في استقرار الجزائر وما يهمنا هو إصلاحات حقيقية “