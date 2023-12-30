-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلعيد يتوّج مجهوداته بالتواجد في “الكان”

طارق. ب
  • 180
  • 0
بلعيد يتوّج مجهوداته بالتواجد في “الكان”

تواجد مدافع إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024، حيث ضمن مكانته بسبب المستوى الذي قدمه قائد الإتحاد في البطولة والمنافسة الإفريقية التي توج خلالها باللقب القاري نهاية الموسم الماضي.

وبصم خريج مدرسة نصر حسين داي على مستوى مميز رفقة تشكيلة الإتحاد، جعلت الناخب الوطني جمال بلماضي يعيده للحسابات، بعدم ا غاب عن التربصين السابقين للخضر، وهو ما يؤكد الثقة التي يضعها فيه الناخب الوطني ليعزز دفاعات الخضر في القارة السمراء، خاصة وأن له من التجربة ما يكفي للدفع به إذا اقتضت الحاجة.

ومن شأن هذه الدعوة أن تمنح بلعيد الثقة، بعد ما تم حرمانه من التواجد في قائمة أفضل اللاعبين المحليين في إفريقيا، خلال حفل السنة رغم أن كل المختصين رشحوه لنيل الجائزة نظير التألق وقيادته الإتحاد للتتويج بلقبين كأس الكاف والسوبر الإفريقي أمام العملاق المصري الأهلي.

يذكر أن بعض التقارير المصرية سابقا، أكدت اهتمام نادي الأهلي بضم قلب دفاع الإتحاد، بالإضافة إلى الزمالك المصري، فيما أشارت بعض المواقع الفرنسية، على وجوده ضمن رادار أندية فرنسية، وهو ما سيكون فرصة أمام بلعيد للتألق في “الكان” إذا تم الاستنجاد به، والظفر بعقد احترافي في القارة العجوز.

مقالات ذات صلة
آدم زرقان يسجل ثنائية ويقود فريقه للفوز

آدم زرقان يسجل ثنائية ويقود فريقه للفوز

“الفاف” تختفي وراء الجمهور بِخصوص هدف المنتخب الوطني

“الفاف” تختفي وراء الجمهور بِخصوص هدف المنتخب الوطني

هذا هو السعر المقترح لتنقل الأنصار إلى كوت ديفوار لمساندة الخضر

هذا هو السعر المقترح لتنقل الأنصار إلى كوت ديفوار لمساندة الخضر

استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”

استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”

كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس

كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس

هذه هي البلدان التي تحتضن تحضيرات المنتخبات المشاركة في “الكان”

هذه هي البلدان التي تحتضن تحضيرات المنتخبات المشاركة في “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد