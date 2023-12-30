بلعيد يتوّج مجهوداته بالتواجد في “الكان”

تواجد مدافع إتحاد العاصمة زين الدين بلعيد ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024، حيث ضمن مكانته بسبب المستوى الذي قدمه قائد الإتحاد في البطولة والمنافسة الإفريقية التي توج خلالها باللقب القاري نهاية الموسم الماضي.

وبصم خريج مدرسة نصر حسين داي على مستوى مميز رفقة تشكيلة الإتحاد، جعلت الناخب الوطني جمال بلماضي يعيده للحسابات، بعدم ا غاب عن التربصين السابقين للخضر، وهو ما يؤكد الثقة التي يضعها فيه الناخب الوطني ليعزز دفاعات الخضر في القارة السمراء، خاصة وأن له من التجربة ما يكفي للدفع به إذا اقتضت الحاجة.

ومن شأن هذه الدعوة أن تمنح بلعيد الثقة، بعد ما تم حرمانه من التواجد في قائمة أفضل اللاعبين المحليين في إفريقيا، خلال حفل السنة رغم أن كل المختصين رشحوه لنيل الجائزة نظير التألق وقيادته الإتحاد للتتويج بلقبين كأس الكاف والسوبر الإفريقي أمام العملاق المصري الأهلي.

يذكر أن بعض التقارير المصرية سابقا، أكدت اهتمام نادي الأهلي بضم قلب دفاع الإتحاد، بالإضافة إلى الزمالك المصري، فيما أشارت بعض المواقع الفرنسية، على وجوده ضمن رادار أندية فرنسية، وهو ما سيكون فرصة أمام بلعيد للتألق في “الكان” إذا تم الاستنجاد به، والظفر بعقد احترافي في القارة العجوز.