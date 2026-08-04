بلعيد يخلف جيروتو في التعاون السعودي

بعقد يمتد لثلاثة مواسم...

أعلن نادي التعاون السعودي، رسمياً، عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ليتولى قيادة خط دفاع الفريق الأول خلال الاستحقاقات القادمة خلفاً للمدافع البرازيلي جيروتو.

ويُعتبر بلعيد أحد أبرز الأسماء الدفاعية في الكرة العربية والأفريقية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى المسيرة الحافلة والتدرج المميز الذي حققه في مشواره الكروي؛ حيث بدأت خطواته الأولى ضمن الفئات السنية لنادي نصر حسين داي الجزائري، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول ويوقع أول عقد احترافي له في ماي 2018.

وفي عام 2020، انتقل بلعيد إلى نادي اتحاد العاصمة، حيث شهدت هذه المحطة توهجه الحقيقي؛ إذ فرض نفسه كقائد للمجموعة وأسهم بشكل مباشر في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2022-2023. ولم تتوقف إنجازاته القارية عند هذا الحد، بل سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023، ليمنح أبناء سوسطارة اللقب القاري الثاني في فترة قصيرة.

الانتقال إلى أوروبا كان الخطوة التالية في مسيرته، حيث خاض تجربة احترافية في الدوري البلجيكي الممتاز ابتداءً من صيف 2024 عقب انضمامه إلى نادي سينت ترويدن في صفقة بلغت قيمتها نحو 600 ألف يورو، وشارك مع الفريق البلجيكي في 12 مباراة رسمية، قبل أن يقرر العودة في أوت 2025 إلى الدوري الجزائري للمحترفين عبر بوابة نادي شبيبة القبائل.