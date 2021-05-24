بلعيد: 12 جوان محطة لبناء مؤسسات الجزائر الجديدة

حثّ على التجند من أجل مواجهة التهديدات

أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد “أهمية الانتخابات التشريعية في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة”.

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي، الإثنين، بالمسيلة، دعا بلعيد الجزائريين والطبقة السياسية إلى “العمل من أجل بناء دولة قوية من خلال مؤسساتها للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

وحث ذات المسؤول السياسي الجزائريين إلى “التجند من أجل مواجهة التهديدات والمؤامرات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال مشاركتهم الفعالة في اختيار ممثليهم في إطار الجزائر الجديدة التي لن تبنى إلا من خلال الأفعال والممارسات الجديدة في مجال الحوكمة”.

وأبرز بلعيد في هذا السياق “ضرورة حسن اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني” على اعتبار أنهم سيشكلون -حسبه- “القاطرة التي ستدفع البلاد نحو الأمام”، مذكرا بأن حزبه يقدم خلال هذه الانتخابات “مرشحين أكفاء سيعملون على التمثيل الأفضل لسكان منطقة الحضنة”.

وأردف رئيس جبهة المستقبل بأن الشعب الجزائري مدعو خلال هذه المرحلة إلى “حسن التبصر من أجل تجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات”، معتبرا أن الموعد الانتخابي المقبل “يحمل مؤشرات واعدة بشأن استعادة ثقة المواطن ويشكل فرصة لاختيار منتخبين مؤهلين يمثلون كافة مكونات المجتمع”.

ق. ح