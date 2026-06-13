بلغالي أمام هذا التحدّي

يُفترض أن يرفع اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي تحدّي تقديم أفضل العروض الفنية، في منافسة كأس العالم 2026.

وسبب هذا التحدّي هو تشريف المدافع بلغالي للألوان الوطنية، والبرهنة أنه أهل لِخوض المونديال في صفوف “محاربي الصحراء”. وثانيا، من أجل الظفر بِعقد احترافي محترم على مستوى الأندية.

وتنتظر إدارة نادي هيلاس فيرونا تألّق بلغالي في كأس العالم، من أجل جذب العروض المأمولة. تقول صحيفة “لارينا” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، السبت.

ووفقا للمصدر، فإن رفيق بلغالي (24 سنة) لا يُريد البقاء في فريق هيلاس فيرونا، بِسبب نزوله مؤخّرا إلى القسم الثاني الإيطالي. رغم أن مدة العقد تنقضي في صيف 2029.