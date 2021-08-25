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رياضة

بلفضيل: أشعرُ أنّي تأقلمتُ مع قوم “الجيرمان”

علي بهلولي
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بلفضيل: أشعرُ أنّي تأقلمتُ مع قوم “الجيرمان”
بلفضيل في التدريبات مع فريقه الجديد (صورة نادي هيرتا برلين)

أدلى اللاعب الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفضيل بِأوّل انطباعاته، بعد انضمامه إلى فريق هيرتا برلين الألماني.

وقال إسحاق بلفضيل إنه يُجيد التحدّث بِاللّغة الألمانية إلى حدّ كبير، وبدأ يكتسب صفات الإنسان “الجيرماني”. وهو ما يُسهّل عملية احترافه الكروي في “البوندسليغا”.

ويحترف المهاجم بلفضيل (29 سنة) في ألمانيا منذ أربع سنوات خلت، وبِالضبط منذ التحاقه بِفريق فيردر بريمن في صيف 2017.

وبِخصوص ما ينشغل به في وقت الفراغ، قال بلفضيل في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع فريقه الجديد هيرتا برلين، إنه يهتمّ كثيرا بِأسرته الصغيرة، ويعمل حاليا على ترتيب إجراءات الاستقرار بِالعاصمة الألمانية (يُحضر زوجته والأطفال للإقامة معه). وبين الفينة والأخرى، يلتقي مع أصدقائه أو يلعب “بلاي ستايشن”!

وعن منصب اللّعب فوق المستطيل الأخضر الذي يُفضّله، قال بلفضيل إنه ينشط في مركز مهاجم، لكنه مُستعدّ لِتنفيذ كل التعليمات التي تصدر عن مدربّه. مُشدّدا على وجوب تحلّي اللاعب المحترف بِالمرونة.

هذا وبدأ إسحاق بلفضيل يتدرّب مع زملائه الجدد في فريق هيرتا برلين، الإثنين الماضي. استعدادا لِخوض مباراة قوية أمام بطل النسخ التسعة الأخيرة على التوالي والمضيف بايرن ميونيخ، مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الألمانية. لكن حضور بلفضيل لِوقائع مواجهة العملاق البافاري، تبقى قرارا بِيد التقني المجري بال دارداي مدرب فريق هيرتا برلين.

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