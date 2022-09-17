بلفضيل: كأس العالم بقطر ستكون استثنائية

أشاد بالملاعب التي ستحتضن العرس العالمي

قال الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل، لاعب نادي الغرافة القطري، بأن كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر، ستكون بطولة استثنائية ورائعة، ومصدر فخر لجميع الشعوب العربية.

وأشاد المهاجم الجزائري، في حوار خص به قناة ” بي ان سبورتس” القطرية، بالإمكانيات التي تتوفر عليها وتسخرها قطر من أجل إنجاح العرس الكروي العالمي، المقرر شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، الذي سيكون استثنائيا بحضور 32 منتخبا، من بينها 4 منتخبات عربية هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

في نفس السياق، أبدى بلفوضيل الذي التحق هذا الموسم بتشكيلة الغرافة القطري، انبهاره بالملاعب الموجودة في قطر والتي سيكتشفها الجمهور الكروي خلال نهائيات كأس العالم:” نحن محظوظون باللعب على اثنين أو 3 من الملاعب المونديالية، وهذا أمر رائع بالنسبة لي”. مضيفا :”نوعية الملاعب خيالية وبالحديث مع لاعبين خاضوا تجارب في أوروبا يمكن القول إنه هناك ملاعب في قطر لم نر مثيلاً لها في أوروبا”، قال اللاعب السابق لأنتير ميلان الإيطالي.

في الأخير، تمنى بلفوضيل النجاح لقطر في تنظيم هذا الموعد الكبير: “أظن أنها ستكون كأس عالم رائعة، ولكون قطر بلد عربي فهذا يمثل فخراً كبيراً لنا وفرصة لإعطاء صورتنا الحقيقية كعرب، وأتمنى النجاح الكبير لقطر ولكل المشاركين”.

للإشارة، فإن بلفوضيل غير متواجد في القائمة التي اختارها الناخب الوطني مال بلماضي لخوض المباراتين الوديتين القادمتين المقررتين هذا الشهر امام غينيا ونيجيريا.