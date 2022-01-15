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رياضة

بلفضيل يتخلّص من “كورونا” ويعود بعد شهر من الغياب

علي بهلولي
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بلفضيل يتخلّص من “كورونا” ويعود بعد شهر من الغياب
بلفضيل في مواجهة فريق فولفسبورغ (صورة نادي هيرتا برلين)

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفضيل عصر السبت، إلى أجواء المنافسات الرّسمية مع فريقه هيرتا برلين الألماني.

وتعادل فريق هيرتا برلين بِنتيجة سلبية مع المضيف نادي فولفسبورغ، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الألمانية.

وخاض المهاجم بلفضيل كامل أطوار مواجهة نادي فولفسبورغ، بِزيّ فريقه هيرتا برلين.

ولم يلعب إسحاق بلفضيل أيّ لقاء رسمي منذ الـ 18 من ديسمبر الماضي، وذلك بِسبب توقّف المنافسات الكروية في ألمانيا (العطلة الشتوية القصيرة)، ثم إصابته بِفيروس “كورونا” في الـ 6 من جانفي الحالي.

وبات فريق هيرتا برلين بعد هذا التعادل، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 13. ويشغل نادي فولفسبورغ الرّتبة الـ 14 بِمجموع 21 نقطة.

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