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رياضة

بلفضيل يلتحق بِبن زية في أذربيجان

علي بهلولي
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بلفضيل يلتحق بِبن زية في أذربيجان
الأرشيف
إسحاق بلفضيل

أعلنت إدارة نادي صباح من أذربيجان مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفضيل.

وأمضى المهاجم بلفضيل (31 سنة) عقدا يدوم موسمَين، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2025. مُرتديا القميص رقم “14” لِنادي صباح الأذري.

وكان بلفضيل في الموسم الماضي يُمثّل ألوان نادي الغرّافة القطري.

وبات نادي صباح الأذري الفريق رقم “12”، في المشوار الرياضي لِبلفضيل.

وبِخصوص فريق صباح، فقد تموقع ثانيا في البطولة الأذرية للموسم الماضي. أمّا في النّسخة الحالية، فيشغل الرّتبة الثامنة من أصل عشرة أندية مُتنافسة، بعد خوضه 4 مقابلات.

وهكذا التحق إسحاق بلفضيل بِمواطنه صانع الألعاب ياسين بن زية (29 سنة)، الذي يُمثّل ألوان نادي قرّة باغ من أذربيجان، منذ جانفي الماضي وإلى غاية صيف 2025.

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