بلفضيل يُسجّل وموسم بن سبعيني انتهى

الأوّل تمكّن من هزّ الشّباك

انتهى عصر السبت، الموسم الكروي للاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. فيما تألّق إسحاق بلفضيل وسجّل هدفا.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية للقسم الأوّل.

وخسر فريق هيرتا برلين بِنتيجة (1-2)، أمام مضيفه نادي بوروسيا دورتموند.

وسجّل المهاجم بلفضيل هدف فريق هيرتا برلين، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18. كما خاض كامل أطوار مواجهة نادي بوروسيا دورتموند.

ورفع إسحاق بلفضيل غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي هيرتا برلين، في بطولة ألمانيا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة ثقيلة (5-1) على الزّائر نادي هوفنهايم.

وشارك المدافع بن سبعيني أساسيا بِألوان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي هوفنهايم.

ويرتبط رامي بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأنهى فريق بوروسيا دورتموند مشواره في “البوندسليغا” ثانيا بِرصيد 69 نقطة، وشغل نادي هوفنهايم المركز الـ 9 بِمجموع 46 نقطة، وحاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ 45 نقطة في الرّتبة الـ 10، وجمع نادي هيرتا برلين 33 نقطة في المركز الـ 16.

وسيلعب إسحاق بلفضيل وفريقه هيرتا برلين مواجهتَي السدّ، مع ثالث ترتيب بطولة القسم الألماني، في الـ 19 والـ 23 من ماي الحالي. من أجل البقاء في حظيرة النّخبة.

وتنتظر بلفضيل وبن سبعيني مقابلتان مع المنتخب الوطني الجزائري في النصف الأوّل من جوان المقبل، ضد أوغندا وتنزانيا، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. عِلما أن جمال بلماضي جلب اللاعبَين لِمواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس الماضي.

وفي سياق له صلة بِالجهاز الفني، أعلنت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ بعد نهاية مواجهة هوفنهايم، عن عدم تجديد عقد المدرب النمساوي أدي هوتر، بعد اتّفاق بين الطرفَين. مُتمنّية له النّجاح في بقية مشواره الرياضي.

وكان التقني أدي هوتر (52 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الصيف الماضي، بِعقدٍ مدّته موسم واحد.