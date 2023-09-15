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رياضة
سيلعب في بطولة أذربيجان

بلفوضيل: “سأسعى جاهدا لترك بصمتي”

ع. ع
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بلفوضيل: “سأسعى جاهدا لترك بصمتي”

أعرب المهاجم الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، عن سعادته بالإنضمام لنادي صباح الأذربيجاني، الذي سيكون النادي الـ12 في مسيرته الكروية التي تتضمن أندية ليون الفرنسي، بارما، ليفورنو، بولونيا، الإنتر في الكالتشيو الإيطالي، ستاندار دولياج البلجيكي، فيرديربريمن، هوفنهايم وهيرتابرلين في “البوندسليغا”، بالإضافة إلى تجربة في الخليج في ناديي بني ياس الإماراتي، والغرافة القطري.

وأكد بلفوضيل، في تصريح أدلى به لموقع ناديه الجديد، صباح الأذربيجاني، بعد تقديمه كلاعب جديد: “أنا سعيد جدا بوجودي هنا، ومتشوق لخوض أول مباراة مع فريقي الجديد الذي يمتلك تشكيلة شابة وواعدة”، وأضاف بلفوضيل: “سأسعى لترك بصمتي في تاريخ هذا النادي، وأشكر الجماهير على ترحيبهم، وسنسعى أنا وزملائي لإسعادهم من خلال النتائج الإيجابية”. الجدير بالذكر، أنّ بلفوضيل، صاحب الـ31 عاما، ليس أول جزائري يلعب في البطولة الأذربيجانية، حيث سبقه إلى هناك مواطنه ياسين بن زية، الذي تقمص ألوان نادي “قره باغ” النادي الأشهر محليا. 

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