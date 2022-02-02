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رياضة
في ظل تراجع بونجاح وعدم جاهزيته الذهنية

بلفوضيل في أحسن رواق للعودة إلى “الخضر” في موقعتي الكاميرون

الشروق الرياضي
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بلفوضيل في أحسن رواق للعودة إلى “الخضر” في موقعتي الكاميرون
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يوجد الطاقم الفني الوطني، بقيادة جمال بلماضي، في حالة تأهب قصوى لتحضير المواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون، خلال شهر مارس القادم، برسم الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم المقررة بقطر في نهاية السنة الجارية، بعد الانتهاء من تقييم المشاركة الإفريقية في “كان” الكامرون وتشخيص أسباب الإقصاء المر من هذه الدورة بداية من الدور الأول، بدءا بالبحث عن الحلول لمعالجة النقائص التي يشتكي منها حامل لقب النسخة الماضية، التي أساسا تتعلق في نقص الفعالية أمام المرمى.

ويتابع الناخب الوطني مسيرة عدة لاعبين مرشحين للتواجد في قائمة المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الأسود غير المروضة، وأبرز الأسماء التي يفكر في الاستنجاد بها لهذه الموقعة هناك مهاجم هيرتا برلين الألماني، إسحاق بلفوضيل، الأخير يتواجد في منحنى تصاعدي في الفترة الأخيرة وكسب ثقة مدربه الذي أصبح يستعين به في مباريات البوندسليغا وينتظم في اللعب في مباريات البطولة الألمانية منذ شهر ديسمبر الماضي، وأرقامه تدل على ذلك إذ لعب هذا الموسم 14 مباراة في الدوري بوقت لعب جيد 857 دقيقة، سجل فيها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة، ليس لنقص فعاليته ولكن للمهام التكتيكية المكلف بها في تشكيلة هيرتا برلين حيث يلعب دور كبير في خلق المساحات لزملائه، ويؤدي نفس دور بغداد بونجاح حاليا في تشكيلة جمال بلماضي، وأكثر من ذلك فهو يلعب أدوار أخرى كلاعب جناح أو قلب هجوم.

وكما يتوفر بلفوضيل على رصيد مهم من الخبرة الدولية يؤهله للعودة إلى المنتخب الوطني خاصة في التوقيت الحالي،لا سيما أن لديه تجربة إفريقية من خلال سفرياته الكثيرة مع الخضر إلى أدغال إفريقيا، وأبرز محطاته كأس أمم إفريقيا 2015 في غينيا الاستوائية بقيادة الفرنسي كريستيان غوركوف. ولعل أبرز ما يرشحه للعودة إلى تشكيلة الخضر في الموعد القادم هي بنيته القوية والقوة الذهنية، وهي الميزات التي يبحث عنها بلماضي في اللاعبين للصدامين القويين أمام الكامرون.

ل.ط

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