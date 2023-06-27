بلفوضيل وتاهرات يغادران الغرافة القطري

أعلن نادي الغرافة القطري، عن نهاية مشوار الثنائي الجزائري مهدي تاهرات وإسحاق بلفوضيل مع الفريق.

وتوجه النادي القطري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بالشكر الجزيل إلى تاهرات وبلفوضيل، وتمنى لهما التوفيق مستقبلا.

شـكـراً مهدي تاهرات نتمنى لك كل التوفيق 🙏🏻#الغرافة💛 pic.twitter.com/AM8C06uVow — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) June 27, 2023

ولعب مهدي تاهرات موسمين مع الغرافة، في حين لعب بلفوضيل لموسم واحد، بعدما التحق الصائفة الماضية بالفريق رفقة فريد بولاية.