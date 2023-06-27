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رياضة

بلفوضيل وتاهرات يغادران الغرافة القطري

عمر سلامي
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بلفوضيل وتاهرات يغادران الغرافة القطري
ح.م
إسحاق بلفوضيل

أعلن نادي الغرافة القطري، عن نهاية مشوار الثنائي الجزائري مهدي تاهرات وإسحاق بلفوضيل مع الفريق.

وتوجه النادي القطري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بالشكر الجزيل إلى تاهرات وبلفوضيل، وتمنى لهما التوفيق مستقبلا.

ولعب مهدي تاهرات موسمين مع الغرافة، في حين لعب بلفوضيل لموسم واحد، بعدما التحق الصائفة الماضية بالفريق رفقة فريد بولاية.

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