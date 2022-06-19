بلفوضيل يقرّر الرحيل عن نادي هرتا برلين الألماني

وصلته عروض من أندية ألمانية وخليجية

قال موقع “ليغانسايدر” الألماني إن الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، قرّر الرحيل عن نادي هيرتا برلين الألماني بعد تجربة استمرت لعام واحد فقط، وموسم صعب جدّا شهد ضمان نادي العاصمة الألمانية بقاءه في “البوندسليغا” بعد خوض ملحق البقاء والهبوط أمام نادي هامبورغ شهر ماي الماضي.

وكان هيرتا برلين لعب مواجهة مزدوجة (مباراة فاصلة) أمام هامبورغ، حيث خسر على أرضه ذهابا بهدف دون رد (0-1)، قبل أن يفوز إيابا في هامبورغ بهدفين دون رد (0-2) ليضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وكشف الموقع الألماني في تقرير له إن إدارة نادي هيرتا برلين وإسحاق بلفوضيل (30 عاما) لم يتوصلا إلى اتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي بانقضاء شهر جوان، بسبب وجود رغبة قوية لدى الدولي الجزائري في البحث عن تجربة أخرى وربما الحصول على عرض أفضل مع تقدمه في السن، وتابع ذات المصدر التأكيد على أن عاملا آخر لعب دورا محوريا في عدم توصل الطرفين لاتفاق جديد، ويتعلق الأمر بالراتب السنوي للاعب الجزائري، على اعتبار أن إدارة هيرتا برلين تسعى لتخفيض نفقاتها الموسم المقبل وتطبيق سياسية تقشف واضحة بعد مواسم متتالية من الإنفاق المالي الكبير، وأكد الموقع الألماني بأن بلفوضيل كان يتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ4 ملايين يورو، مشيرا إلى أن إدارة هيرتا برلين كانت تتحمله مناصفة مع نظيرتها من هوفنهايم الفريق السابق للنجم الجزائري، تبعا للاتفاق الذي حصل بين الناديين عند إبرام صفقة انتقال بلفوضيل صيف عام 2021.

وكان نجم أنتر ميلان السابق انتقل من هوفنهايم إلى هيرتا برلين صيف عام 2021 بعقد يمتد لعام واحد فقط، وبعد أن عانى من مشاكل كبيرة مع إدارة هوفنهايم ومنها التشخيص الخاطئ، حسبه، لإصابة خطرة كان تعرض لها في الركبة عام 2019، جعلته يلجأ إلى أطباء فرنسيين من أجل الخضوع لعملية جراحية دون التقيّد بتعليمات الجهاز الطبي لنادي هوفنهايم، وذكر الموقع الألماني بأن إسحاق بلفوضيل يحوز على العديد من العروض من أندية ألمانية وأخرى خليجية دون الإفصاح عنها، علما أنه خاض مع هيرتا برلين 30 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.