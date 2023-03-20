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بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

إيمان بوخاتم
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بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا
ح.م

أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية أن أسعار سيارات فيات المصنعة في الجزائر ستكون أقل وفي متناول المواطن مقارنة بنظيرتها المستوردة.

وفي تصريح  صحفي عقب جلسة عمل جمعته بممثلي مجمع ستيلانتس ووالي وهران وكذا إطارات من وزارة الصناعة، الإثنين، قال السفير أن أسعار سيارات فيات المستوردة معقولة مقارنة ببعض الدول.

أما بالنسبة لسيارات العلامة الإيطالية التي سوف تُنتج بوهران، فصرح طواهرية أن أسعار هذه الأخيرة ستتراجع نسبيا بالنظر إلى عدة عوامل منها اليد العاملة والمناولة الداخلية وكذلك عامل الإنتاج الداخلي الذي سيجعل المركبات  حسبه في متناول المواطنين.

وعن أنواع المركبات التي ستُصنع بوهران، كشف السفير الجزائري أن العملية تشمل 4 أنواع وهي، “فيات 500” “دوبلو سياحية ونفعية ” “تيبو” وكذلك “باندا” ابتداء من سنة 2026.

من جانبه، أكد والي ولاية وهران السعيد سعيود الإنتهاء من ربط المصنع بشبكة الكهرباء وكذا الهاتف والأنترنت، على أن تنطلق في الأيام القليلة المقبلة عملية تحويل المياه من تليلات إلى طفراوي لتوزيد المصنع بالمياه اللازمة.

أما بالنسبة لأشغال التهيئة الخارجية، فأوضح الوالي أنه قد تم الإنتهاء من دفتر الشروط وهو متواجد على مستوى اللجنة للمصادقة عليه، متوقعا أن تنطلق أشغال التهيئة مع نهاية شهر رمضان.

الوالي وخلال الزيارة قام رفقة الوفد المرافق بتفقد مدى تقدم الأشغال بهذا المصنع بمختلف مستوياته حيث بلغت  85%  بالمبنى الأول و 35%  بالمبنى الثاني.

للإشارة، قام صباح الاثنين، السعيد سعيود والي ولاية وهران بمعية سفير الجزائر بايطاليا والرئيس التنفيذي لعمليات ستيلانتيس بافريقيا والشرق الأوسط، ومستشار وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بزيارة إلى المصنع لمتابعة مدى تقدم الأشغال به.

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