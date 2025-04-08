بلقاسمي: “وجدت راحتي في ليبيا وأتطلع إلى ترك بصمتي في نادي أهلي طرابلس”

فيما نفى الشائعات التي تحدثت عن رغبته في مغادرة البطولة الليبية:

نفى المهاجم السابق لاتحاد العاصمة، إسماعيل بلقاسمي، الأخبار التي تم تداولها عن رغبته في مغادرة ناديه الأهلي طرابلس الليبي، الذي كان قد انضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتشرت مؤخرا شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن اللاعب فشل في التأقلم مع ناديه وأجواء الكرة الليبية، وهذا بعد إبعاده عن الفريق في آخر ثلاث مباريات، وهي الإشاعات التي رد عليها إسماعيل بلقاسمي في تصريح خصّ به موقع “العربي الجديد”، حيث أرجع سبب غيابه عن فريقه الأهلي طرابلس للإصابة، قائلا: “نعم لقد اطلعت على تلك الشائعات التي لم أفهم مصدرها بكل صراحة، الغريب أن عكس ذلك هو الذي أعيشه تماماً، لقد وجدت راحتي كثيراً في نادي الأهلي طرابلس وأتطلع لترك بصمة مع هذا الفريق، أما عن سبب غيابي في الفترة الأخيرة، فالكل يعلم أنه بسبب الإصابة ولقد عدت واندمجت في التدريبات بشكل عادي”.

وأضاف اللاعب السابق لناديي شباب قسنطينة واتحاد العاصمة: “هناك من يريد تضخيم الأمور عبر تلك الشائعات، أنا أحب عملي ومركز عليه جيداً، الآن الأمور تسير بشكل سلس مع المدرب المصري حسام البدري. أمتلك تجربة كبيرة على المستوى القاري، بدوري أعمل على تقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف النادي ولا وأنسى مرة أخرى أشكر جماهير الفريق على الترحيب الكبير، وأعدها ببذل كل ما لديّ لإسعادها، أتمنى أن نحقق معاً الألقاب ونكتب تاريخاً جديداً لهذا النادي الكبير”.

يُذكر، أن إسماعيل بلقاسمي انضم لنادي الأهلي طرابلس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من اتحاد العاصمة بمبلغ قُدر بنحو 450 ألف دولار أميركي، وهو من بين 21 لاعباً من الجزائر، قرروا الاحتراف في الدوري الليبي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، على غرار المدافع معاذ حداد المنضم من شباب بلوزداد إلى الأهلي بنغازي، وكذلك الظهير الأيسر أنيس خمايسية المحترف حالياً بألوان الهلال بنغازي، إضافة إلى موسى بن زياد الذي يلعب بألوان نادي السوحيلي وغيرهم من الأسماء.