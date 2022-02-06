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رياضة
اتحاد العاصمة

بلقاسمي يلتحق بالنادي الأهلي المصري 

سليم دريس
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بلقاسمي يلتحق بالنادي الأهلي المصري 

قالت مصادر من بيت اتحاد العاصمة، إن هداف الفريق، إسماعيل بلقاسمي، سيغادر الاتحاد رسميا في “الميركاتو” الشتوي الحالي، للانضمام إلى النادي الأهلي المصري، الذي جدد في الآونة الأخيرة رغبته في ضم بلقاسمي، الذي تألق بشكل لافت مع تشكيلة “سوسطارة” في الشطر الأول من البطولة..

علما أنه سبق للأهلي المصري وأن أعلن مرارا اهتمامه في عديد المرات ببلقاسمي، غير أن الصفقة فشلت، مثلما حدث في صائفة العام الفارط 2021، عندما كشف الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة “أون تايم سبورتس”، عن رغبة النادي الأهلي في ضم لاعب اتحاد العاصمة، وذلك عقب حصول لجنة التخطيط في الأهلي على السيرة الذاتية لبلقاسمي من أجل الشروع في المفاوضات التي توقفت في بدايتها.

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