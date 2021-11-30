-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
انتشار متحور أوميكرون: هذا ما أوصت به الحكومة واللجنة العلمية
الجزائر
بلقاسم حبة
باقي بوخالفة
2021/11/30
58
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
قرابة 100 وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة
الجزائريون يحجّون هذا الموسم!
بداية فرز الأصوات
في 12 نقطة.. هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي
وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي
انتعاش في نشاط قاعات الحفلات
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
نشرية حول الطقس: أمطار غزيرة عبر هذه الولايات
2021/11/30
Algérie Poste: consulter votre solde CCP a distance
2021/11/29
إلغاء امتحان “البيام”!
2021/11/28
جمال ريان: لم أر نظاما وشعبا ذو كرامة تجاه قضايا الأمة إلا في الجزائر
2021/11/29
متحور أوميكرون: المغرب يغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الدولية
2021/11/28
الرأي
المزيد
صلاةٌ يهودية برعاية “أمير المؤمنين”!
حسين لقرع
2021/11/30
إيران تُحسِن إدارة اللعبة الدولية مع الغرب..
محمد سليم قلالة
2021/11/30
أبناؤنا والكتب المدرسية
أحمد محمود عيساوي
2021/11/30
أكاديمية الإبراهيمي.. مشروعٌ علميّ وطني كبير
حسن خليفة
2021/11/30
يريدون من الجزائر بلد التاريخ والحضارة السيْر في ركب التطبيع
2021/11/29