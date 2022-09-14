بلقاسم حوام قلم نظيف ومكانه خارج السجن

عشرات الصحفيين في وقفة تضامنية بالعاصمة

نظم، صبيحة الأربعاء، عشرات الصحفيين، وقفة تضامنية تعتبر الأولى، بدار الصحافة، عبد القادر سفير، بالقبة في العاصمة، مع الزميل الصحفي بجريدة “الشروق اليومي”، بلقاسم حوام، بعد قضاء يومه السابع بسجن الحراش، على خلفية نشره مقالا صحفيا.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإطلاق سراح الزميل، ولافتات كتب فيها: “الصحافة ليست جريمة”، و”لا لسجن الصحفيين”، و”الحرية للصحفي بلقاسم حوام”. كما سجّل المشاركون في الوقفة التضامنية رفضهم المطلق لهذا الإجراء الذي يتنافى– بحسبهم- مع الدّستور وقوانين الجمهورية الكافلة لحرية التعبير والحق في ممارسة الصّحافة.

كما توجّه الصحافيون من مختلف المؤسسات الإعلامية في بيان تم قراءته على المشاركين في الوقفة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بنداء مفاده إطلاق سراح الزميل، مؤكّدين في ذات السياق، أن ما حدث يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستور.

وأكد البيان الأول، أن حبس صحفي بسبب مقال خبري، هو إجراء يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية، وأن الزّميل بلقاسم حوام، لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني، لأجل الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات.

الإعلامي العربي زواق

غريب أن يغيب خبر سجن الصحفي في بعض وسائل الإعلام

لاشك أن سجن الصحفي بلقاسم حوام، من جريدة “الشروق” بسبب مقاله حول تنوير الرأي العام والسلطات، سابقة خطيرة، لكن الأخطر يضيف الإعلامي العربي زواق، أن تعجز أو تتجنب الأكثرية من عناوين الصحف الجزائرية خبر سجن الصحفي.. وهذا يعني أن الظاهرة بالنسبة لقاعات تحرير عديد الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر، أصبحت عاجزة عن النشر، فإذا كان الخبر يستثنى في مثل هذه الظروف تضامنا مع أحد الزملاء بسبب مقال، فاقرأ على الصحافة السلام.

الدكتور الطاهر دحماني من جامعة الجزائر 2

الصحفي بلقاسم حوام لا يستحق أن يسجن

في هذه الوقفة الرمزية التضامنية، نعبر عن تضامننا اللا مشروط لإطلاق سراح الصحفي بلقاسم حوام الذي لا يستحق أن يسجن لأجل مقال خبري. فهو لم يرتكب جرما بينا، وإنما قام عمله باحترافية وموضوعية، ونطالب بإطلاق سراحه فورا كما نناشد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يتدخل بكل ثقله لتمكين الصحفي السجين من العودة إلى أهله وذويه في أقرب وقت ممكن. كنا نتفاخر بحرية الصحافة في بلادنا، ولكن مثل هذه الحادثة تؤثر سلبا على سمعة الجزائر، خاصة ونحن على مقربة من انعقاد القمة العربية في بلادنا. فالحرية لهذا الصحفي البريء.

المحامي حسان ابراهيمي

المادة 54 من الدستور تمنع سلب حرية الصحفيين

المادة 54 من الدستور تمنع أن تسلب الحرية للصحفيين، ويجب أن تطبق أيضا على المقالات الخبرية المنشورة كما ينص قانون الإعلام 2012 وليس التطبيق المباشر للقوانين العادية مثل ما حدث في قصية الصحفي بلقاسم حوام، التي تم من خلالها تطبيق قانون المضاربة المطروح منذ 28 ديسمبر 2021 دون تفعيل لآليات حماية الصحفيين التي يضمنها قانون الإعلام ساري المفعول. لهذا، بصفتي ممثلا عن هيئة الدفاع، نرفع مناشدتنا للرئيس عبد المجيد تبون من أجل تمكين الصحفي بلقاسم من حقه بالضمانات المطروحة والإفراج الفوري له.

الإعلامي ياسين بن ربيع..

السجن للمجرمين وليس للصحافيين المحترفين

اليوم نمر بمرحلة صعبة في تاريخ الصحافة الجزائرية، بعد أن كنا نبحث عن لقمة العيش أصبحنا نبحث أن نكون خارج السجون . يجب على السلطة أن تراجع نفسها بخصوص مصطلح حرية التعبير، فالسجن للمجرمين وليس للصحفيين المحترفين الذين يريدون تنوير الرأي العام .

الإعلامي محمد سيدمو

الخطأ في مجال الصحافة يعالج بحق الرّد

نعتقد أن قضية الزميل بلقاسم حوام تجتمع فيها كل أنواع الظلم لشخص الصحفي والمهنة. الزميل بلقاسم لم يقم إلا بعمله الصحفي وفق أصول المهنة، وهو معرض ككل الصحفيين في العالم للخطأ ولكن الخطأ في مجال الصحافة يعالج بحق الرّد الذي يكفله القانون، والتعسف بسجن الصحفي هو عمل خارج الدستور والقانون. نطالب السلطات القضائية بمراجعة قراراتها، ويجب أن تحتكم إلى القوانين والأعراف التي كانت الضابط لعلاقة الصحفي بالقضاء.

خالد بن رابح صحفي

على السلطات أن تحترم المادة 54 من الدستور

على الجزائر أن تحترم العهود الدولية والمواثيق التي وقعت عليها بخصوص حرية التعبير وحرية الإنسان، وعلى السلطات أن تحترم المادة 54 من الدستور التي تغرّم الصحفي، وعلى وزارة التجارة أن تقوم برّد بنفس الحجم ونفس الصفحة، وليس اللجوء إلى القضاء وسجن الصحفي بلقاسم حوام بمثل هذه الطريقة السريعة التي تحمل معها شكوك، وأن كان لنا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية التي نناشدها إنصاف الزميل مع إطلاق سراحه.

المراسل الصحفي أحمد خليفي

الصحافة ليست جريمة وحوام لم يقم إلا بواجبه

وصف المراسل أحمد خليفي قرار حبس الزميل بلقاسم حوام على خلفية مقال صحفي بالصاعقة التي نزلت على الأسرة الإعلامية في الجزائر على اعتبار أن الزميل معروف عنه تفانيه في عمله وحبه لوطنه، مشيرا أن بلقاسم لم يقم سوى بعمله حتى وإن أخطأ كان المفروض أن يطبق عليه قانون الإعلام، والدستور الجزائري واضح فيما يتعلق بجنحة الصحافة .

وحسب خليفي، فإن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون يراد من خلالها إيصال صوت الإعلاميين الجزائريين والتأكيد بأن الصحافة ليست جريمة وحوام لم يقم إلا بواجبه في تنوير الرأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني قائلا: “نناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل وإنصاف الزميل وإطلاق سراحه فوريا”.

الإعلامي رياض هويلي

ندعو إلى التعجيل بإطلاق سراح بلقاسم حوام

من جانبه، عبر الإعلامي والصحفي رياض هويلي الذي شارك أمس في الوقفة التضامنية التي نظمها الصحفيون بدار الصحافة بالقبة، عن تضامنه المطلق مع الزميل والصحفي بجريدة “الشروق” بلقاسم حوام الذي تم إيداعه الحبس المؤقت مساء الخميس على خلفية مقال خبري، داعيا السلطات وعلى رأسها الجهات القضائية إلى التعجيل في إطلاق سراح حوام، على اعتبار أن قوانين الجمهورية تحمي الصحفي، وفي حال ارتكب المعني خطأ مهني المفروض أن يعالج في إطاره القانوني وأن لا يسجن فهو ليس مجرم.

عزيز طواهر صحفي بجريدة “الرائد”

بلقاسم حوام قلم نظيف

استغرب الصحفي عزيز طواهر قرار حبس الزميل بلقاسم حوام، على خلفية مقال صحفي، وقال طواهر خلال مشاركته في وقفة تضامنية بدار الصحافة عبد القادر سفير بالعاصمة أن الزميل حوام معروف بأنه قلم نظيف طالما خدم الكلمة النظيفة لذا من الضروري إطلاق سراحه في أقرب وقت ليعود إلى مكانه الفعلي وهو قاعة التحرير مع زملائه.

الصحفي ياسين مقراني

ما حدث يشوش على صورة الجزائر

عبر الصحفي ياسين مقراني عن تضامنه المطلق مع الزميل بلقاسم حوام الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسبب مقال صحفي وقال مقراني أن حبس الصحفي حوام بسبب مقال خبري يشوش على صورة الجزائر في الخارج خاصة في ظل الظروف الراهنة، ليضيف الصحفي بلقاسم حوام لم يقم سوى بواجبه في تنوير الرأي العام وتنبيه السلطات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني.

وحسب مقراني، فإن الوقفة التضامنية الأولى مع الصحفي بلقاسم حوام هي إعلان واضح عن رفضنا المطلق لهذا الإجراء الذي يتنافى مع الدستور وقوانين الجمهورية الكافلة لحرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.

الصحفية الجزائرية نظيرة فوداد

نناشد رئيس الجمهورية إطلاق سراح الزميل حوام

عبرت الصحفية نظيرة فوداد عن تضامنها المطلق مع الزميل الصحفي بجريدة “الشروق” بلقاسم حوام، وقالت نظيرة التي شاركت زملائها الصحفيين الوقفة التضامنية بدار الصحافة بالعاصمة أن مهنة الصحافة ليست جريمة ومكان الصحفي في قاعة التحرير، مطالبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل وإنصاف الزميل وإطلاق سراحه في أقرب وقت.

الإعلامي ياسين معلومي

مكان بلقاسم حوام في قاعة التحرير وليس في السجن

لم يتوان الإعلامي ياسين معلومي في إعلان تضامنه مع زميله بلقاسم حوام الذي تم إيداعه الحبس المؤقت مساء الخميس، وقال معلومي “حوام مكانه في قاعة التحرير مع كل الزملاء وليس في السجن “وناشد، معلومي القاضي الأول في البلاد إطلاق سراح الزميل بناء على ما تقتضيه قوانين الجمهورية التي تحمي الصحفي .

الجزائر في 14 سبتمبر 2022.

بيان

نحن الصّحفيين، المشاركين في الوقفة التضامنية، بدار الصحافة، عبد القادر سفير بالعاصمة، مع الصحفي السجين بلقاسم حوام، الذي أودع الحبس المؤقت بسبب مقال صحفي، نسجل رفضنا المطلق لهذا الإجراء الذي يتنافى مع الدّستور وقوانين الجمهورية الكافلة لحرية التعبير والحق في ممارسة الصّحافة.

وإذ نتوجه إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بندائنا لإطلاق سراح الزميل، نؤكّد أن ما حدث يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستور.

كما أن حبس صحفي بسبب مقال خبري يشوّش على صورة الجزائر في الخارج، خاصة في ظل الظروف الرّاهنة وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان اجتماع القمة العربية.

إنّ الزّميل بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني، وذلك لأجل هدف أسمى هو الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات.