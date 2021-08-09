بلقاسيمي مطلوب في الأهلي المصري واتحاد العاصمة لا يعارض تسريحه

عقده مع اتحاد العاصمة مستمر لموسمين آخرين

عاد الحديث مجددا في بيت نادي الأهلي المصري عن إمكانية التعاقد مع لاعب اتحاد العاصمة إسماعيل بلقاسيمي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ويرتبط بلقاسيمي بعقد مع اتحاد العاصمة إلى غاية 2023، بعد توقيعه الموسم الماضي لمدة 3 سنوات قادما من شباب قسنطينة، غير أن إدارة الرئيس عاشور جلول لا تعارض تسريحه في الوقت الراهن، لاسيما في حال تلقيها لعرض في المستوى من الناحية المادية.

وقالت تقارير مصرية إن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق، جمدت المفاوضات مع إدارة نادي الرجاء المغربي للتعاقد مع جناح الفريق سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأوضحت قناة أون تايم سبورت المصرية أن مفاوضات الأهلي المصري مع نادي الرجاء المغربي تجمدت، بسبب المقابل المادي الذي طلبته إدارة النسور الخضراء والذي وصل إلى 5 مليون دولار.

وأشار مقدم برامج قناة “أون تايم سبورت” إبراهيم عبد الجواد، إلى أن لجنة التعاقدات بالاهلي ستجد صعوبة في تسديد هذا المبلغ الكبير لضم سفيان رحيمي من الرجاء، ولهذا قررت تجميد المفاوضات في الوقت الحالي، مع إمكانية استئنافها مرة أخرى إذا وافق الرجاء على تخفيض المقابل المادي المذكور، ما جعلها تحول وجهتها نحو لاعب آخر ويتعلق الأمر ببلقاسيمي، مؤكدا أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تلقت السيرة الذاتية لمهاجم “سوسطارة” من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر.

ويجيد بلقاسمي صاحب الـ 28 عاما اللعب في أكثر من مركز في الخط الهجومي، كما يلعب بكلتا القدمين، ويتصدر ترتيب هدافين اتحاد العاصمة في البطولة الجزائرية، ما يرشحه للظفر بعقد احترافي مع بطل مسابقة رابطة أبطال إفريقيا في الموسمين الأخيرين.