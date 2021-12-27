بلقايد يخلف زياني

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، الإثنين، عن تعيين اللاعب السابق فاروق بلقايد في منصب مدير رياضي لـ “الكناري”.

وخلف بلقايد زميله كريم زياني، الذي رمى مُؤخّرا المنشفة، بعد فترة عمل لم تدم أكثر من 3 أشهر.

وسيعمل بلقايد على رفع تحدّي المنصب الجديد، خاصة في شق سياسة الانتدابات. بعدما تألّق لاعبا في صفوف الشبيبة.

وتنتظر فريق شبيبة القبائل عصر هذا الثلاثاء، مباراة أمام المضيف نادي جمعية الشلف، بِرسم الجولة الـ 10 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ويشغل فريق الشبيبة المركز الـ 10 بِرصيد 10 نقاط، وتتموقع جمعية الشلف في الرّتبة الـ 15 بِمجموع 6 نقاط.

وتنقص شبيبة القبائل مقابلتان متأخّرتان، نظير مباراة واحدة لِجمعية الشلف.