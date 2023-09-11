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رياضة

بلقبلة سيلعب في هذا النادي

علي بهلولي
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بلقبلة سيلعب في هذا النادي
الأرشيف

عثر اللاعب الدولي الجزائري لِكرة القدم هاريس بلقبلة على نادٍ جديد، يُمثّل ألوانه.

وكان متوسّط الميدان بلقبلة (29 سنة) يرتدي زيّ نادي براست الفرنسي، ما بين صيف 2018 والـ 30 من جوان الماضي.

وانتقل بلقبلة إلى نادي أحد مِن القسم الثاني السعودي، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين. التي أضافت أن بلقبلة سيمرّ على الفحص الطبّي هذا الثلاثاء، ويُفترض أن يمضي عقدا تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي حال ترسيم الصّفقة، سيلعب بلقبلة إلى جانب مواطنه المهاجم كريم عريبي (29 سنة)، الذي التحق بِنادي أحد في شهر جويلية الماضي.

وبعد مرور 4 جولات من عمر بطولة السعودية للقسم الثاني، يشغل نادي أحد الرّتبة الـ 8 من أصل 18 فريقا مُتنافسا.

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