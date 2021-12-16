بلقبلة: صار الكلّ مُنشغل بِكيفية الفوز على الجزائر!

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقبلة عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، والدور الأخير من تصفيات مونديال العام ذاته.

جاء ذلك في أحدث مقابلة صحفية، أدلى بها هاريس بلقبلة لِصحيفة “واست فرانس” الفرنسية.

وقال هاريس بلقبلة عن “كان” الكاميرون المنافسة التي تنطلق في الـ 9 من جانفي المقبل: “نحن حاملو اللقب، لذا فإن الطموح هو الحفاظ على مكانتنا بطل إفريقيا. أعتقد أن الأمر سيكون معقّدا لأن الجميع يُريد إسقاط الجزائر. نعم بالتأكيد سيكون الأمر أكثر تعقيدا ممّا كان عليه قبل عامين”.

وخاض هاريس بلقبلة (27 سنة) في صفوف المنتخب الوطني الجزائري 9 مقابلات دولية، منذ عام 2019.

وعن الدور التصفوي المونديالي الأخير الذي يُلعب في مارس المقبل، قال متوسط ميدان نادي براست الفرنسي: “ستكون هناك مقابلتان ذهابا وإيابا، كافيتَين للتأهل إلى كأس العالم، وسيُقدّم الجميع أقصى ما لديه من مجهودات، في منافسة أقرب إلى وصف الحرب (رياضيا). ليس لديّ تفضيل بِالضرورة (بِخصوص المنافس الذي يُفضّله)، كل الفرق ستكون جيدة وستكون كل مباراة صعبة”.

ويُصارع هاريس بلقبلة لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري المُشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، بِسبب وفرة بدائل خط الوسط، مثل رامز زروقي وهشام بوداوي وآدم زرقان، وتألّق لاعبي الفريق المحلي في كأس العرب بِقطر، وينشطون في المركز ذاته، على غرار ياسين براهيمي وسفيان بن دبكة وزكريا دراوي.