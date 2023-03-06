بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
تواجد الدولي الجزائري هاريس بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.
وتألق بلقبلة في المباراة التي جمعت ناديه بريست أمام ستراسبورغ، والتي انتهت بفوز بريست بهدف دون رد.
وبالإضافة إلى بلقبلة تواجد ضمن تشكيلة الأسبوع، حارس مرمة نادي بريست، ماركو بيزوت.
L’équipe type de la 26e journée de Ligue 1
Le PSG place quatre joueurs dans notre équipe type. Six des sept autres éléments représentent des formations de seconde partie de tableau https://t.co/nxmY8Fjv9W pic.twitter.com/lVnLqKUIoP
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 6, 2023
وضمت التشكيلة المثالية لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أربعة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان يتقدمهم ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين آخرين من أندية مختلفة.