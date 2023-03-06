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رياضة

بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

عمر سلامي
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بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
ح.م
هاريس بلقبلة

تواجد الدولي الجزائري هاريس بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

وتألق بلقبلة في المباراة التي جمعت ناديه بريست أمام ستراسبورغ، والتي انتهت بفوز بريست بهدف دون رد.

وبالإضافة إلى بلقبلة تواجد ضمن تشكيلة الأسبوع، حارس مرمة نادي بريست، ماركو بيزوت.

وضمت التشكيلة المثالية لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أربعة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان يتقدمهم ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين آخرين من أندية مختلفة.

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