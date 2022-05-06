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رياضة

بلقبلة لاعب الشهر في بريست الفرنسي

الشروق الرياضي
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بلقبلة لاعب الشهر في بريست الفرنسي

نال الدولي الجزائري هاريس بلقبلة جائزة لاعب الشهر في نادي بريست الفرنسي، وهذا للمرة الثانية على التوالي منذ انطلاق الموسم الكروي 2021/2022.

وخطف بلقبلة الأضواء من زملائه في مباريات نادي خلال شهر أفريل المنصرم، وذلك بمستواه المتوازن في وسط الميدان ومساهمته الفعالة في تنظيم اللعب على مستوى وسط الميدان، ما جعله ينال جائزة لاعب الشهر.

وإلى جانب بلقبة يضم بريست الفرنسي في صفوفه لاعبا جزائريا آخر، ويتعلق الأمر بيوسف بلايلي الذي قدم في جانفي المنصرم إلى النادي بعد فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.

واسترجع بلايلي إمكاناته في الآونة الأخيرة مقارنة بالمباريات الأولى التي خاضها مع الفريق، أين كان بعيدا عن مستواه المعهود خاصة فيما يتعلق بالجانب البدني.

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