بلقبلة وفرحات وبلايلي نظير تيغانا وجيراس وبلاتيني!

حاولت إدارة نادي براست الفرنسي جلب لاعب دوليّ جزائريّ آخر، رفقة متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

حدث ذلك في الأيّام الأخيرة للسوق الشتوية لِتحويلات اللاعبين، التي أُسدل ستارها في فرنسا سهرة الإثنين الماضي.

وأجرت إدارة نادي براست مفاوضات مع نظيرتها من فريق نيم، للاستفادة من خدمات زين الدين فرحات. ولكن الاتّصالات بين الطرفَين لم تُثمر، وذهب كلّ واحد منهما إلى سبيله. كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الخميس.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في أواخر جوان المقبل. وقد حاول منذ الصيف الماضي تغيير الأجواء، لكن بِلا طائل.

وربّما أراد التقني الفرانكو أرميني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست، تشكيل قائمة لاعبين تضمّ خطّ وسط جزائريّ خالص، قوامه: متوسط الميدان الدّفاعي هاريس بلقبلة، ومتوسط الميدان زيد الدين فرحات، ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي. مثلما كان الشأن مع ثلاثي الوسط الشهير لِمنتخب فرنسا في الثمانينيات، والمكوّن من: جون تيغانا وآلان جيراس وميشال بلاتيني. قبل أن يكتفي بِبلقبلة وبلايلي.