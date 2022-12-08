“بلكور” بدلا من “بلوزداد” في مباراة تُجرى يوم 11 ديسمبر بِالعاصمة!؟

عاد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الخميس إلى الوراء، وبِالضبط إلى فترة تسبق تسعينيات القرن الماضي.

ونشر اتحاد الرئيس جهيد زفيزف لائحة حكام الجولة الـ 14 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، المُقرّر تنظيمها الأحد المقبل.

واللافت أن لجنة التحكيم أو اتحاد الكرة أو خلية الإعلام ما زالوا يحنّون إلى تسميات تجاوزها الزّمن، لمّا دوّنوا اسم رائد الترتيب بـ “شباب بلكور”، بدلا من “شباب بلوزداد”!

والأكثر استغرابا من ذلك، أن المباراة تُجرى بِبلدية عاصمية في الـ 11 من ديسمبر، التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى الـ 62 لِمظاهرات الـ 11 من ديسمبر 1960 ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. وهي محطّة تاريخية كانت بلدية بلوزداد إحدى مسارحها.

واختار مسؤولو نادي الأحمر والأبيض والسلطات المحلّية اسم الشهيد “محمد بلوزداد” (أبصر النور بِهذه البلدية)، بدلا من التسمية الإستعمارية “بلكور”، عند نهاية الثمانينيات أو مطلع التسعينيات على أقصى تقدير.

ويُأمل أن تتدارك الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم “سهوها” في أقرب وقف مُمكن.