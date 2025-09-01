بللو يؤكد على ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان

للسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية للممارسة الفنية

أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، على ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، باعتبارها “إطارا مؤسساتيا يعنى بالسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الفنية”.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير “أعطى تعليماته إلى المجلس الوطني للفنون والآداب بالإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان”، باعتبار هذه اللجنة تشكّل “إطارا مؤسساتيا يعنى بالسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الفنية وضمان بيئة يسودها الانضباط والنزاهة”.

كما سيتم أيضا – يضيف البيان- “إنشاء هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، تنفيذا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، وهي هيئة وطنية مكلفة بإعداد ميثاق أخلاقيات النشاط السينمائي والسهر على احترامه، فضلا عن القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين بما يسهم في تحسين الأداء وترقية الصناعة السينماتوغرافية”.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تضع “مسألة ترسيخ القيم المهنية في الوسط الثقافي والفني في صدارة اهتماماتها لتطوير القطاع، باعتبارها شرطا أساسيا لصون المبادئ النبيلة التي يقوم عليها العمل الفني وتعزيز الممارسات المسؤولة والشفافة بين الفاعلين في الحقل الثقافي” .

وإذ تؤكد “دعمها الثابت لحرية الإبداع وتشجيعها له”، فإن وزارة الثقافة والفنون “تشدد في الوقت ذاته على أن هذا الإبداع لا يكتمل إلا في إطار قوانين الجمهورية ووفق المواثيق الأخلاقية المنظمة للممارسة الفنية وبما يخدم المصلحة العليا للوطن وإستراتيجيته الثقافية والتنموية”.