-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
للسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية للممارسة الفنية

بللو يؤكد على ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان

م. أ
  • 36
  • 0
بللو يؤكد على ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان
ح.م
وزير الثقافة والفنون، زهير بللو

أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، على ضرورة الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، باعتبارها “إطارا مؤسساتيا يعنى بالسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الفنية”.
وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير “أعطى تعليماته إلى المجلس الوطني للفنون والآداب بالإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان”، باعتبار هذه اللجنة تشكّل “إطارا مؤسساتيا يعنى بالسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الفنية وضمان بيئة يسودها الانضباط والنزاهة”.
كما سيتم أيضا – يضيف البيان- “إنشاء هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، تنفيذا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، وهي هيئة وطنية مكلفة بإعداد ميثاق أخلاقيات النشاط السينمائي والسهر على احترامه، فضلا عن القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين بما يسهم في تحسين الأداء وترقية الصناعة السينماتوغرافية”.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تضع “مسألة ترسيخ القيم المهنية في الوسط الثقافي والفني في صدارة اهتماماتها لتطوير القطاع، باعتبارها شرطا أساسيا لصون المبادئ النبيلة التي يقوم عليها العمل الفني وتعزيز الممارسات المسؤولة والشفافة بين الفاعلين في الحقل الثقافي” .
وإذ تؤكد “دعمها الثابت لحرية الإبداع وتشجيعها له”، فإن وزارة الثقافة والفنون “تشدد في الوقت ذاته على أن هذا الإبداع لا يكتمل إلا في إطار قوانين الجمهورية ووفق المواثيق الأخلاقية المنظمة للممارسة الفنية وبما يخدم المصلحة العليا للوطن وإستراتيجيته الثقافية والتنموية”.

مقالات ذات صلة
من أربع دول.. شباب في جولة بيئية وثقافية بحديقة الحامة

من أربع دول.. شباب في جولة بيئية وثقافية بحديقة الحامة

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

شعار “نتعاونوا شوية حومتنا تبقى نقية”.. ولاية الجزائر تنظم حملة نظافة تشمل 14 بلدية

شعار “نتعاونوا شوية حومتنا تبقى نقية”.. ولاية الجزائر تنظم حملة نظافة تشمل 14 بلدية

الدرك الوطني بتيارت يفكك شبكة إجرامية تقوم بتصنيع مادة الشمة المقلدة

الدرك الوطني بتيارت يفكك شبكة إجرامية تقوم بتصنيع مادة الشمة المقلدة

الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي

الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي

الأسماء الجزائرية الأصيلة.. هوية مهددة بالاندثار

الأسماء الجزائرية الأصيلة.. هوية مهددة بالاندثار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد