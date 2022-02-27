بلماضي: أتحمل مسؤولية الإخفاق والتحضير للكان لم يكن في المستوى

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه يتحمل مسؤولية إخفاق “الخضر” في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون..

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية نشطها صبيحة الأحد، في المركز التقني في سيدي موسى،أن الفترة التي تلت “الكان”، كانت فترة للتحليل والوقوف على النقاط السلبية التي أدت إلى الفشل في كأس أمم إفريقيا.

وأكد بلماضي أن هناك عدة أسباب للإخفاق، قبل دخول منافسة الكان، في مقدمتها التربص التحضيري، الذي قال عنه أنه جرى في ظروف صعبة، خاصة من جانب حضور التعداد، وتأثير فيروس كورونا، على عدد كبير من اللاعبين، وحتى أعضاء المنتخب.

بلماضي: 23 لاعبا ونصف تعداد الطاقم الفني أصيبوا بكورونا بما فيهم أنا

وأكد بلماضي، أن الإصابات بفيروس كورنا، خلال التربص التحضيري للكان، أثر على المنتخب، وكشف أن 23 لاعبا، ونصف تعداد الطاقم الفني، بما فيهم هو، أصيبوا بالفيروس.

وقال بلماضي، أن تغيير تواريخ التربصات التي سبقت كأس أمم إفريقيا، بدوره أثر على برنامج التحضيرات.

كما تطرق الناخب الوطني إلى اللقاءات الثلاثة التي خاضها المنتخب في الكاميرون، وأكد أن توقيت مباراة سيراليون لم يساعد “الخضر”، ولم يناسب طريقة آدائه التي تعتمد على السرعة.

وتوقف بلماضي عند مباراة سيراليون، مؤكدا أن الحكم حرم المنتخب من ركلة جزاء، كانت ستغير مجريات اللقاء، قبل أن يضيف بأن الإحصائيات الخاصة بتلك المباراة ومباراة غينيا الإستوائية تؤكد سيطرة “الخضر”، والمشكل كان في تجسيد الفرص المتاحة.

بلماضي: زفزاف لديه خبرة كبيرة ويعمل بطريقة احترافية

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، بالعمل الذي يقوم به المناجير العام للمنتخب، جهيد زفزاف، وقال : “ما يهمني هو أن تكون الأمور التنظيمية للمنتخب الوطني في المستوى”

وأضاف: “سمعت أمورا جيدة عن زفزاف من قبل وعن خبرته الكبيرة مع المنتخب، ومنذ تعيينه يقوم بعمل جيد خاصة وأن لديه خبرة كبيرة ويعمل بطريقة إحترافية”.

وعاد بلماضي إلى تعيين زفزاف، حيث قال: “بعد يومين من مباراة كوت ديفوار، شرعت في التحضير لمباراة الكاميرون، وسألت رئيس “الفاف”، بعد استقالة أمين العبدي، عن الرجل الذي سيقوم بإطمال البرنامج المسطر، وقررنا مباشرة الإتصال بزفزاف”.

بلماضي: ليس لدي مشكل شخصي مع ديلور وماعاندناش “زورو” في المنتخب

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه ليس لديه مشكل شخصي مع أندي ديلور، مضيفا أن اللاعب هو من إتخذ القرار، وطلب عدم المشاركة مع المنتخب لمدة سنة.

وأضاف بلماضي: “هناك من يقول يجب أن يستدعى ديلور في ظل مشكل الهجوم، ليس لدينا “زورو” في المنتخب الوطني، واللاعب المنقذ هو اللاعب المتحمس لحمل الألوان الوطنية”.

وتابع بلماضي: “وعن الذين يتحدثون عن عدم منح الفرصة لديلور مع المنتخب أقول، ديلور يقبل دكة الاحتياط في فريقه، ولا يقبلها في المنتخب؟”.

وختم بلماضي: “أبواب المنتخب مفتوحة أمام اللاعبين المتحمسين لتقديم الإضافة وصنع الفارق، وهذه آخر مرة أجيب فيها على سؤال يتعلق بديلور”.

بلماضي: اختيار الكاميرون لجابوما سببه تجربتنا السيئة هناك

وفي حديثه عن اختيار منتخب الكاميرون، استقبال “الخضر” في لقاء الذهاب بملعب جابوما قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن هذا الإختيار سببه التجربة السيئة للمنتخب الجزائري في هذا الملعب.

وأضاف بلماضي: “عادة منتخب الكاميرون يستقبل منافسيه في ملعب ياوندي، وأعتقد أنهم اختاروا جابوما، للتأثير نفسيا علينا، بحكم تجربتنا السيئة هناك”.

وتابع بلماضي: “حتى منتخب الكاميرون لديه لاعبين يفضلون أرضية جيدة، لهذا فسبب إختيار ملعب جابوما رغم أرضيته السيئة، واضح”.

وأكد بلماضي أن المنتخب الوطني تعثر في ملعب جابوما في دوالا، ولم يحقق النتائج المرجوة، لكنه قادر على النهوض بقوة، وتحقيق أهدافه.