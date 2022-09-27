بلماضي: أطمح إلى خوض ثلاث مقابلات دولية في نوفمبر

قال إن بن طالب نال العلامة الكاملة في هذا التربّص

عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الثلاثاء مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحضرات التابعة لِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

جاء ذلك بعد فوز “الخضر” بِهدفَين لِهدف على منتخب نيجيريا، في مباراة تحضيرية.

ونورد في هذا التقرير أبرز ما تطرّق إليه بلماضي في محطّته أمام رجال الإعلام.

– قال جمال بلماضي إنه راضٍ عن برمجة مُواجهتَي غينيا كوناكري ونيجيريا، ووصف الموعد التحضيري بِالامتحان الناجح، مُشيدا بِقوّة المنتخبَين اللّذَين واجههما لاعبوه.

– ثمّن بلماضي المردود الذي قدّمه الحارس مصطفى زغبة، وقال إن حامي عرين “محاربي الصّحراء” أظهر كفاءة عالية، وبدا وكأنّه مُخضرم، رغم أنه يخوض رابع مباراة دولية له. دون أن يغفل زميلَيه ألكسندر أوكيجة وفريد شعال، وشكرهما على احترافيتهما في هذا التربّص.

– اعترف الناخب الوطني بِالأخطاء التي ارتكبها مدافعوه، وقال إن الجبهة الخلفية تتطلّب عملا كبيرا لِتصحيح اختلالاتها. بِاستثناء أحمد توبة الذي رفع علامته، خاصة وأن لاعب باشاكشهر التركي حديث العهد بِالمنتخب الوطني.

– أبدى المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” إعجابا كبيرا بِمتوسط الميدان نبيل بن طالب، وقال إن قرار إعادته إلى النخبة الوطنية (بعد غياب دام 4 سنوات) كان جدّ صائب. ولم يستبعد بلماضي بِهذا الصّدد أن يحتكر لاعب نادي أونجي الفرنسي المركز المذكور، مُوجّها تنبيها إلى رامز زروقي من خشية فقدان المنصب الأساسي.

– فسّر الناخب الوطني عدم منح الفرصة للاعب الشاب حسام الدين مريزيق، بِكونه لم يشأ استعجال أن يستعرض متوسط ميدان شباب بلوزداد مواهبه. فضلا عن قوّة المنافسَين الغيني والنيجيري، اللّذَين أجبراه على رسم خطط تكتيكية مُعيّنة.

بن ناصر مِن فصيلة إنييستا ومودريتش

– قال بلماضي إن لاعبه بن ناصر يحوز صفات أكثر من رياضية، ويملك شيئا من سحر أندريس إنييستا ولوكا مودريتش. وفضلا عن جدارته بِالمنصب الذي يشغله في صفوف المنتخب الوطني، يمتاز متوسط ميدان الميلان بِالأخلاق المثالية خارج أسوار المنشآت الرياضية.

– قال بلماضي إنه يأمل أن يعود يوسف بلايلي إلى ناديه باست الفرنسي، تفاديا للتوقّفات التي تضرّ بِمستواه البدني والفني، وأيضا تُشوّه سيرته الرياضية. مُؤكّدا أن ابن وهران يملك قدرات فنية رهيبة. وبِخصوص مزاعم فسخ العقد، قال الناخب الوطني إنه لا علم له بِهذا الأمر، ولا يُؤكّد أن ينفي ما تردّد من صدى بِهذا الشأن.

– يُؤمن بلماضي بِأن آدم الوناس يستحق كثيرا فرصة اللّعب، مُلمّحا إلى “الظّلم” الذي تعرّض له في نادي نابولي الإيطالي لِمدّة 5 مواسم، مع ما تخلّل الفترة من إعارات إلى فرق أخرى، وإصابات عديدة سقط في فخّها.

– أُحبُّ تسجيل الانتصارات، لِأن الأمر جزء من ثقافتي الرياضية، يقول بلماضي. في إشارة إلى الفوز الخامس على التوالي لِزملاء القائد رياض محرز.

– لا يوجد خبر رسمي بِخصوص ودّية السويد في نوفمبر المقبل، لكن ما أتمنّاه هو التمكّن من برمجة مقابلتَين أو حتى ثلاث في هذه المحطّة التي تسبق انطلاق كأس العالم 2022 بِقطر.