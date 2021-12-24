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رياضة

بلماضي أعلن عن القائمة من قطر

علي بهلولي
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بلماضي أعلن عن القائمة من قطر

أعلن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي من قطر، الجمعة، عن قائمة لاعبي “الخضر” الذين سيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وحضر بلماضي مساء الجمعة في المدرجات، مباراة نادي قطر والزائر فريق الريان، بِرسم الجولة العاشرة من عمر بطولة هذا البلد الخليجي.

ومعلوم أن جمال بلماضي يُقيم رفقة أسرته الصغيرة بِقطر، منذ أكثر من عشر سنوات. بعد أن استهلّ مشواره التدريبي هناك.

وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي لـ “محاربي الصحراء” معسكرا إعداديا بِالعاصمة القطرية الدوحة، ينطلق الإثنين المقبل، استعدادا لـ “كان” الكاميرون 2022. وتتخلّه مقابلتان ودّيتان، أمام غامبيا في الفاتح من جانفي المقبل، وضد غانا بعد أربعة من أيّام من ذلك.

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