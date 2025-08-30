“بلماضي أمسك بي حتى يقدم لي النصائح والتعليمات لأنه فقد صوته”

بولبينة يعلق على حادثة مدربه وقال إنها عادية بالنسبة إليه

علق الدولي الجزائري، عادل بولبينة، على حادثة تعنيفه من جمال بلماضي، مدربه في الدحيل القطري خلال مواجهة الوكرة في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر، كما تحدث أيضا عن لقطة فرصته التي ضاعت بغرابة بالغة خلال مواجهة الريان يوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري.

نجم نادي بارادو السابق تحول خلال الفترة الأخيرة لمحور تساؤلات قوية لدى الجماهير.

وتحدث اللاعب عادل بولبينة لأول مرة عن حادثة تعنيفه من طرف جمال بلماضي، وقال في تصريح حصري لمنصة “وين وين” بهذا الخصوص: “في كل مرة يحاول البعض تهويل الوضع. خلال تلك اللقطة أمسك بي بلماضي حتى يقدم لي النصائح والتعليمات، لأنه فقد صوته”.

وتابع النجم الجزائري مصرا على التخفيف من وطأة تلك الحادثة: “الطريقة التي كان يقدم لي بها بلماضي النصائح والتعليمات كانت عادية بالنسبة إلي، خاصة بالنظر لمعطيات تلك المباراة (أمام الوكرة) لقد كنا متأخرين ومنقوصين عدديا بعد خروج أحد لاعبينا بالبطاقة الحمراء”، وأردف: “تلك الحادثة لقطة عادية بالنسبة إلي”.

وعن فشل فريقه الدحيل في تسجيل أول فوز له في دوري نجوم قطر وتعرضه للخسارة مرة أخرى أمام الريان، رد نجم بارادو السابق: “كانت خسارة ثانية مخيبة وعكس توقعاتنا، لقد دخلنا المباراة بقوة وضيعنا عدة فرص سانحة للتهديف”، وأضاف: “إن شاء الله سنحاول تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة وخاصة اللمسة الأخيرة”.

أما بخصوص الفرص السهلة التي ضيعها برعونة في المباراة وتحولت إلى “ترند” في مختلف المنصات وعرضته لانتقادات قوية، فأكد هداف الدوري الجزائري للموسم الماضي: “التوفيق من عند الله وسأعمل حتى أعود بقوة في الفترة المقبلة”، واعترف: “في لقطة الهدف الذي ضيعته (انفراد مع الحارس في الدقيقة الـ52)، كنت أظن أن هناك تسللا.. لقد تساهلت في تلك اللقطة في وقت كان من المفروضعلي أن أكملها”.