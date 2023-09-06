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رياضة

بلماضي: أنا سعيد بِالعودة إلى عنابة (فيديو)

الشروق الرياضي
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بلماضي: أنا سعيد بِالعودة إلى عنابة (فيديو)
الأرشيف

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري عصر الأربعاء بِمدينة عنابة، قادما إليها جوّا من ولاية قسنطينة.

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي إنّه سعيد بِعودته إلى عنابة، مُشيرا إلى أنه التزم بِوعد أمام جماهير هذه الولاية، بِاللّعب مرّة أخرى في ميدان “19 ماي 1956” (الفيديو).

ويحمل بلماضي ذكريات جميلة عن عنابة، حيث لعب هناك خلال بدايته مع المنتخب الوطني في منصب متوسط ميدان هجومي، وأيضا تسجيله للأهداف.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة منتخب تنزانيا بِملعب عنابة مساء هذا الخميس، لِحساب آخر جولة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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