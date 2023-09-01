بلماضي: أنا مُنشغل بِتصفيات المونديال ونهائيات كأس إفريقيا

حلّ، الجمعة، بِأرض الوطن المسؤول الفني الأوّل عن كتيبة “محاربي الصّحراء” جمال بلماضي.

ويستعدّ بلماضي لِقيادة المنتخب الوطني أمام تنزانيا والسنيغال، في الـ 7 والـ 12 من سبتمبر الحالي، على التوالي.

وقال بلماضي في تصريحات إعلامية لدى وصوله إلى المطار الدولي “الهواري بومدين”، إنّه بدأ يُفكّر من الآن في تصفيات المونديال التي تنطلق في نوفمبر المقبل، وأيضا نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد شهرَين من ذلك.

ووصف الناخب الوطني المواجهة الودّية أمام السنيغال بِالتجربة المفيدة للاعبيه، خاصة وأن المنافس بطل القارّة السّمراء، كما أن المواجهة ستُجرى بِميدانه، تحت أجواء تكاد تُشبه تلك السائدة في كوت ديفوار مسرح “الكان”.

وعمّا إذا كان قد جلب لاعبين جدد إلى المنتخب الوطني، قال جمال بلماضي إنه لا يُفكّر بِمنطق الجمهور، الذي يولي عناية قائقة لِقائمة اللاعبين والعناصر الأساسية. وأضاف أن التركيز على رسم الخطط الفنية المناسبة لِمواجهتَي تنزانيا والسنيغال، وعصر إيجابيات هاتَين المحطّتَين، أمر أهمّ لِمستقبل النّخبة الوطنية.