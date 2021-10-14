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رياضة

بلماضي: إدارة نادي نيس الفرنسي تلعب بِالقاذورات

علي بهلولي
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بلماضي: إدارة نادي نيس الفرنسي تلعب بِالقاذورات

عبّر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، عن استيائه من إدارة نادي نيس الفرنسي.

وقال بلماضي إن المدير الرياضي لِنادي نيس جوليان فورنيي، أخبره مُؤخّرا أن إدارته ترفض تسريح لاعبيها الأجانب، لِخوض المقابلات الدولية مع منتخباتهم الوطنية. وضرب مثلا بِالمدافع الجزائري يوسف عطال ومتوسط الميدان الغابوني ماريو لومينا.

وأضاف الناخب الوطني في ظهور إعلامي له عبر قناة “آر آم سي” الفرنسية، الخميس، يقول إن إدارة نادي نيس لا يحقّ لها ممارسة هذا السلوك في تواريخ “الفيفا”.

واختتم جمال بلماضي تصريحاته قائلا بِنبرة غاضبة: “ما يفعله مسؤولو نادي نيس أمرا مُقرفا أخلاقيا. إنهم لا يحترمون الأفارقة”.

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