بلماضي اختار هؤلاء اللاعبين لِمواجهة جيبوتي

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، عن قائمة لاعبيه الأساسيين الذين يُواجهون نظراءهم من جيبوتي.

وتُجرى هذه المباراة بِملعب البليدة، على الساعة الثامنة مساءً. في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

واعتمد بلماضي على تشكيلة “تقليدية” إلى حدّ ما، بِاستثناء تركه متوسط الميدان والمخضرم الجناح سفيان فغولي احتياطيا.

وظهرت البصمة الهجومية واضحة على التشكيل الأساسي لـ “محاربي الصحراء”، حيث زجّ الناخب الوطني بِثلاثة مهاجمين بِرتبة “صفوة القنّاصين” في هذه المباراة، وهم رياض محرز وبغداد بونجاح وإسلام سليماني. ما يعني أن بلماضي يُريد فوزا عريضا ومُقنعا، مع احترامه للمنافس الجيبوتي.

وتشرّف محرز بِحمل شارة قائد المتخب الوطني الجزائري، في مواجهة جيبوتي.

وجاءت قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر” كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

خطّ الدّفاع: مهدي زفان، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري

خطّ الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي

خطّ الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني