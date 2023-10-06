بلماضي اعتمد على 45 لاعبا تكوّنوا في مدارس أجنبية

نشر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مجلّة إلكترونية، بِمناسبة مرور خمسة أعوام على تقلّد جمال بلماضي منصب النّاخب الوطني.

وتميّز العدد بِكثير من الأرقام والاحصائيات، وأيضا التقارير التي كانت تُحرّرها “الفاف” بُعَيْد كلّ مباراة لـ “مُحاربي الصّحراء”.

ونورد لكم فيما يلي بعض ممّا جاء في هذه المجلّة.

– جمال بلماضي ثالث مدرب أشرف على “الخضر” في عدد معتبر من المقابلات، وذلك بِحصيلة 55 مباراة، انطلاقا من مواجهة غامبيا في الـ 8 من سبتمبر 2018، وانتهاءً بِلقاء السنيغال في الـ 12 من سبتمبر الماضي. في حين يتصدّر اللائحة رابح سعدان بـ 72 مباراة، ويليه رشيد مخلوفي بـ 59 مقابلة، ويشغل وحيد خليلوزيتش الرتبة الـ 4 بِرصيد 31 لقاءً.

– حصد بلماضي 36 فوزا، واكتفى بـ 14 تعادلا، ومُني بـ 5 هزائم.

– وجّه بلماضي الدّعوة إلى 86 لاعبا، يوجد بينهم 8 زملاء لهم لم تُمنح لهم فرصة خوض المقابلات ولو في ثانية واحدة، وهم: الحرّاس أسامة بن بوط وعبد الرحمان مجادل وأسامة ملالة وتيدي بولهندي، والمدافع محمد بن يحي، ومتوسّطا الميدان حسام مريزيق وإليان قبال، والمهاجم محمد بن يطو.

– رايس وهّاب مبولحي هو الحارس الأكثر مشاركة في عهد بلماضي، بـ 36 مباراة. ثم يأتي في المركز الثاني كلّ من أنطوني ماندريا ومصطفى زغبة والكسندر أوكيجة، بـ 6 لقاءات لِكلّ واحد منهم. بينما خاض عز الدين دوخة مقابلتَين.

– اعتمد بلماضي على 45 لاعبا تكوّنوا في مدارس أجنبية، و31 زميلا لهم تكوّنوا داخل الوطن ثم احترفوا في الخارج، و10 لاعبين محلّيين.

– الجناح رياض محرز والمدافع رامي بن سبعيني الأكثر خوضا للمقابلات تحت إمرة بلماضي، بـ 45 مواجهة لِكليهما.

– يتسيّد المدافع عيسى ماندي اللائحة في كونه لعب لِمدّة 4211 دقيقة في عهد بلماضي، ويليه بن سبعيني بـ 3828 دقيقة.