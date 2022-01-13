بلماضي: المنتخب الجزائري يواجه منافسة شديدة داخل الميدان وخارجه (فيديو)

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن المنتخب الجزائري يواجه منافسة شديدة حتى خارج أرضية الميدان، مضيفا أن الفريق محط أنظار الجميع، ويتم الحديث عنه طيلة الوقت.

وأضاف بلماضي، في تصريح صحفي أن الفريق الوطني محط أنظار الجميع ومرشح أول للتتويج باللقب القاري، وهذا الأمر سيجعلنا نعمل حاليا ومستقبلا على جعل الشعب الجزائري فخورا بنا”.

وحول نتيجة المباراة الأولى ومساندة الشعب للفريق قال بلماضي “لا يمكن تغليط الشعب الجزائري، فهو يعرف كل شيئ ويعلم بأن اللاعبين يقاتلون دائما من أجل الفوز”.

وتابع قائلا: ” اللاعبون نسوا التعثر أمام سيراليون ونحن نواصل العمل من أجل إسعاد الشعب الجزائري”.

وقال: “لم نكن سعداء بالنتيجة النهائية لكن عندما نحلل فإننا أحد الفرق المفضلة التي قدمت أكبر عدد من الفرص، سنعود للعمل بسرعة ونركز بالفعل على المباراة التالية”.

من جهة أخرى، طمأن بلماضي على الحالة الصحية للاعب الوسط إسماعيل بن ناصر والحارس ألكسندر أوكيدجا اللذين تغيبا عن التدريبات الأربعاء، قائلا: “إنهم أفضل، لم يتكنوا من التدرب وسنرى وضعيتهم لاحقا”.

كما علق الناخب الوطني على ردة فعله أثناء مباراة الجزائر سيراليون قائلا “تفاعلت بشكل طبيعي مع المباراة وكل مدرب له طريقته الخاصة”.